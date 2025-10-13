¿Subirá el auxilio de transporte en 2026? Factores, estimaciones y relación con el salario mínimo

El auxilio de transporte es un beneficio legal destinado a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos legales vigentes.

El auxilio se reconoce mensualmente junto con el salario. En 2025, su monto será de $200.000 mensuales. Su acceso está condicionado a varios requisitos: salario, necesidad de transporte, prestación de servicios, y no tener transporte gratuito ofrecido por el empleador.

Ahora bien, su monto no depende de una fórmula fija, ya que el Gobierno Nacional lo define por decreto, usualmente con el ajuste del salario cada fin de año. En muchos casos, el incremento del auxilio ha sido mayor reflejando que los costos de transporte pueden subir más que la inflación en general.

Factores que influirán en el auxilio de transporte 2026

Lo anterior significa que no solo basta con proyectar la inflación, sino que también factores como negociaciones tripartitas, costo del transporte público, volumen de usuarios, entre otros, influyen en su incremento.

Inflación 2025

En el caso de la inflación, cuando el costo de vida sube, también lo hacen los precios del transporte público, los combustibles y el mantenimiento de vehículos. En caso de que la inflación se mantenga alta al cerrar el 2025, es probable que el Gobierno ajuste el auxilio para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el salario mínimo en 2026 tendrá un incremento superior a la inflación. Afirmó que el Gobierno considera un ajuste mayor al 5,2 % y no descartó que sea de dos dígitos.

Por ejemplo, si para 2026 se aplicara un aumento del 5,3 % (un porcentaje superior al 5,2 % que al que se refirió Ávila), el nuevo salario quedaría en aproximadamente $1.498.945.

Aumento de tarifas de transporte público

El valor del pasaje en buses, TransMilenio o SITP tiene un impacto directo en el cálculo del auxilio de transporte. Si durante el año 2025 se registran aumentos significativos en las tarifas de transporte urbano o intermunicipal, es probable que el Gobierno considere un incremento mayor del auxilio para cubrir esos costos básicos que afectan a millones de trabajadores.

Variación del salario mínimo

El auxilio del transporte mínimo suele ajustarse en paralelo al aumento del salario mínimo. Históricamente, se ha mantenido esta relación para mantener su impacto real.

El presidente Gustavo Petro aseguró que cerrará el año con un nuevo aumento del salario, incluso vía decreto, argumentando que este gobierno ha demostrado que es la fórmula para reducir sustancialmente el desempleo. Esto luego de que en julio, la tasa de desempleo en Colombia se mantuvo por debajo del 10 %, ubicándose en el 8.8 %.

Aunque no se ha fijado una cifra oficial, las proyecciones oscilan $1.515.000 y $1.560.000, dependiendo del escenario económico que se confirme en los próximos meses.

Otros análisis consideran aumentos con inflación de 4,4 % y un incremento real de 3,3 %, el alza sería del 9 %, posicionando el salario en torno a $1.551.000.

Proyección del auxilio para el 2026

Ya hay analistas que han hecho estimaciones para el auxilio de transporte en 2026. Mientras que, algunos estiman un aumento del 40 % a 45 % respecto al auxilio de 2025, lo que lo situaría entre $280.000 y $290.000 mensuales, otros escenarios más conservadores consideran que aumentará un 11 %, es decir $222.000.