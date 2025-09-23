Centrales obreras piden aumento de dos dígitos para el salario mínimo del 2026

El debate sobre el aumento del salario mínimo para 2026 ya comenzó a tomar forma en Colombia, pese a que la mesa de concertación entre el Gobierno, empresarios y sindicatos solo se instalará formalmente en noviembre.

Luego de que el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, anunciara en 6AM de Caracol Radio que no participará en la discusiones, las principales centrales obreras del país coincidieron en que los anuncios hechos por el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Trabajo son positivos y dejan un ambiente esperanzador para los colombianos.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), el presidente, Percy Oyola, destacó que los incrementos decretados en los últimos años han tenido un impacto favorable en la economía nacional.

“Los aumentos han permitido mejorar el consumo de los hogares, reducir la pobreza y no han generado ni desempleo ni inflación, como se temía en el pasado. Para nosotros, los anuncios del Gobierno son buenos, van en la línea de lo que hemos planteado”, señaló.

En noviembre se convocará la agenda de reuniones

El sindicato explicó que, una vez llegue noviembre, se convocará la agenda de reuniones con empresarios, trabajadores y entidades técnicas como el DANE, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, con el fin de evaluar la productividad y establecer una propuesta definitiva para el incremento salarial.

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Fabio Arias, resaltó que el Gobierno ha enviado señales alentadoras e insistió en que es necesario un ajuste más ambicioso, que llegue a los dos dígitos.

“El aumento debe ser de al menos dos dígitos, porque se trata de saldar una deuda social histórica con más de cinco millones de trabajadores y pensionados que viven del salario mínimo. Este Gobierno ha demostrado que incrementar los salarios no destruye el empleo, al contrario, ha ayudado a reducir la tasa de desempleo y a dinamizar la economía”, aseguró el presidente de la central.

Según la CUT, el consumo interno de los hogares, alimentado en gran parte por los trabajadores que destinan sus ingresos directamente a bienes y servicios, ha sido uno de los motores principales del crecimiento económico reciente.

“Los empresarios siguen sosteniendo que un mayor salario genera desempleo, pero esa tesis ya quedó revaluada”, agregó.

No solo beneficiará a los trabajadores

Además, destacó que este aumento no solo beneficiara a los trabajadores, sino que también será una buena noticia para los pensionados que reciben esta cifra.

“Esta es una buena oportunidad para que el gobierno se despida, ahí sí como se dice, dé un empujoncito a los trabajadores y pensionados de salario mínimo”, concluyó.

Es importante destacar que el Gobierno deberá convocar a los gremios y al movimiento sindical a partir de noviembre para definir el incremento. De acuerdo con la ley, la decisión se debe tomar en el marco de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

En caso de que no se logre un consenso entre las partes, será el Ejecutivo quien determine la cifra final por decreto. En este escenario, los anuncios preliminares del Gobierno, que hablan de un ajuste superior a la inflación y cercano al 11 %, se convierten en la base del debate.

Finalmente, los trabajadores esperan que el incremento no solo mantenga el poder adquisitivo, sino que represente un verdadero alivio para sus bolsillos en medio de un panorama económico que aún presenta desafíos.

