¿El presidente Petro cerrará el 2025 con un nuevo aumento del salario mínimo vía decreto? Esto dijo

Durante la instalación del Congreso de la República en su cuarta legislatura, el pasado 20 de julio, el presidente Gustavo Petro que el salario mínimo para 2026 será superior a la inflación, siguiendo la dinámica aplicada en los años anteriores, con el fin de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores e impulsar el consumo.

En su discurso, Petro mencionó que aprovecharía su último año de gobierno para promover un aumento importante “Subí el salario mínimo como ninguno, aún me queda un año, voy a aprovechar”. Este viernes, 29 de agosto, en medio del evento Dignidad Mayor, ¡Rumbo al Pilar Solidario!, que se realizó en Bucaramanga, el mandatario volvió a referirse a un eventual incremento.

Petro anunció que cerrará el año con un nuevo aumento del salario mínimo, argumentando que este gobierno ha demostrado que es la fórmula para reducir sustancialmente el desempleo, “que hoy registra la tasa más baja del siglo XXI”, la mitad de la registrada en los gobiernos anteriores de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Su declaración se produce tras la publicación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)que reveló que en julio, la tasa de desempleo en Colombia se mantuvo por debajo del 10%, ubicándose en el 8.8%, según cifras oficiales. Hace un año, este indicador era del 9.9%. La tasa de desocupación de las mujeres fue del 11.1%, mientras que la masculina se ubicó en el 7.1%.

“Subimos el salario mínimo real tres años seguidos y no se cayó el empleo. Al contrario, creció”, recalcó Petro desde la ciudad Bonita.

Volvemos a tener la tasa más baja de desempleo desde el mes de Julio del 2001



8,8% de desempleo.



Son 766.000 empleos creados en un año.



La población desocupada cae en 260.000 desempleados.



Medellín es la ciudad con menos desempleo de las capitales del país con 7,3%. Se debe… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2025

¿De cuánto sería el aumento del salario mínimo en 2026?

El jefe de Estado dejó claro que el salario mínimo de 2026 aumentará en términos reales. Aunque no se ha fijado una cifra oficial, las proyecciones oscilan $1.515.000 y $1.560.000 COP, dependiendo del escenario económico que se confirme en los próximos meses.

Según algunas estimaciones basadas en una inflación proyectada de aproximadamente 4,5 % y una productividad del 2,6 %, el aumento estimado sería del 6,5 % al 7 %, lo que llevaría el salario mínimo para 2026 a un rango entre $1.515.495 y $1.522.610 COP.

Otros análisis consideran aumentos con inflación de 4,4 % y un incremento real de 3,3 %, el alza sería del 9 %, posicionando el salario en torno a $1.551.000 COP

Petro reiteró que, si no se logra un consenso tripartido con empresa y sindicatos, el Gobierno Nacional está dispuesto a definirlo vía decreto presidencial como sucedió en diciembre de 2024. El presidente firmó el decreto de aumento del 9,54%, lo que significó a partir del 1 de enero el salario se fijó en $1.423.500 COP —sin incluir el auxilio de transporte, que pasó de $162.000 a $200.000,—.

Justificó la decisión señalando que el país, para entonces, cerraría el año con una inflación del 5 %, mientras que la inflación de alimentos quedará en un 2,7 %, “la caída más grande en toda la OCDE”.

Si se replica el porcentaje de aumento de este año, es decir 9,54 %, el salario podría llegar a cerca de $1.558.553 COP o $1.559.301 COP en 2026.

¿Cuándo se hará el aumento del salario en Colombia?

Petro previó que el ajuste se realice el próximo 31 de diciembre de 2025 y lanzó dardos al sector empresarial liderado por Bruce Mac Máster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi):

“La reforma laboral es que habrá mejor salario, ya lo hay; que este 31 de diciembre despediremos el último año con un buen decreto de elevación del salario mínimo, para demostrar que decían embustes en la televisión. El señor elegante y de corbata, jefe de gremio, empresario grande (Bruce Mac Master), que no trabaja ni sabe de qué son los empresarios, que sí trabajan, decía que entre más subiéramos el salario iba a crecer más el desempleo, y que el mayor desempleo iba a hacer crecer más la pobreza”.

Aumento del salario mínimo en los últimos 10 años