El ejecutivo colombiano que ha llevado el genero popular a sonar en las grandes esferas de la música

Más que un productor ejecutivo o un mánager, este paísa ha sido un constructor de sueños, con una visión que ha transformado la industria musical desde adentro.

Lea también: Vanesa Martin y Camilo se unen en “Maldita mudanza” un tema lleno de sentimiento

Su historia comienza desde la cuna; hijo de uno de los A&R Musicales más reconocidos en la industria musical de Colombia, Rafael Mejía padre, que construyó uno de los legados artísticos más grandes en el país con artistas como el Binomio de Oro, Los Diablitos, Galy Galeano, Aterciopelados, Carlos Vives, Darío Gómez entre otros una docena de estrellas musicales le heredó esa pasión musical a su hijo.

“Ha sido una experiencia maravillosa poder trabajar y aportar a las carreras musicales de muchos artistas que he visto pasar desde muy pequeños”, agregó Mejía.

A los 18 años, “Rafa La Fe” ya respiraba industria en Latin Records, aprendiendo desde las bases cómo convertir una canción en un fenómeno sin saber que ese sería apenas el prólogo de una trayectoria de más de 35 años en el negocio de la música.

Le puede interesar: Cuba Gooding Jr elogia el talento cinematográfico con celulares que se hace en Colombia

Tras casi dos décadas de trabajo en Discos Fuentes, donde dejó huella en el desarrollo de múltiples artistas, llegó a Mano de Obra Music, un proyecto con un tinte más personal y ambicioso. Este sello no solo representa músicos, moldea carreras. Bajo su liderazgo, artistas como Jorge Celedón, Jessi Uribe, Johnny Rivera, Jhon Alex Castaño, Paola Jara, Osmar Pérez y Los Chiches Vallenatos no solo encontraron respaldo, sino también dirección estratégica que los llevó a nuevos objetivos, públicos y reconocimientos.

Cómo se desarrolla una carrera musical:

“Hay una diferencia entre cantar y ser artista, el artista es una persona con un talento muy especial, todos los talentos son diferentes. Lo que hacemos es trabajar por pulir ese talento y perfilarlo hacia dónde debe ir.

Alguien que quiera entrar en la industria musical debe tener muchas ganas, mucha disciplina, mucho talento. Al final la disciplina tiende a superar al talento y debe tener mucho amor al arte”, puntualizó el ejecutivo musical.

Más información: Jessi Uribe lanza “La Ambulancia”, un auxilio musical para corazones rotos

Trabajo con Jessi Uribe:

Su mayor hito fue convertirse en fórmula musical de Jessi Uribe, con quien marcó un antes y un después en la historia de la música popular: por primera vez, un artista colombiano del género fue nominado a los Grammy Anglo, abriendo camino a nuevos artistas de este género. El encuentro con Jessi ocurrió en Bucaramanga, donde identificó en él un talento con alto potencial y apostaron por desarrollarlo. Así nació su primera colaboración, “Repítela”, seguida por éxitos como “Matemos las Ganas”, “Dulce Pecado” y “OK”, que rápidamente alcanzaron los primeros lugares en la radio nacional y en plataformas digitales.

“Con Jessi le dimos una visión a la música popular y quisimos darle un rango de acción mayor, comenzamos a tratar de hacerla llegar a otros países y con é se fue logrando.”, contó Rafael Mejía a Caracol Radio.

Lea también: Así fue el histórico concierto de Yeison Jiménez en El Campín

Trabajo con Yeison Jiménez y Francy:

Ahora inicia un nuevo proceso con dos de los artistas más relevantes, uno conocido como “El Rey de la Taquilla” en Colombia, Yeison Jiménez, y con Francy, la voz femenina más cantinera del país.

“Francy es una gran artista, es un personaje que tiene una gran estrella como mujer, como intérprete y ese talento y esa estrella merece que el mundo se enamore de ella, por su parte Yeison es un artista que no tiene miedo de correr riesgos con su carrera y probar cosas nuevas”, indicó Mejía sobre su trabajo con ambos artistas.