Jessi Uribe lanza “La Ambulancia”, un auxilio musical para corazones rotos

Jessi Uribe presenta su nuevo sencillo “La Ambulancia”, una canción que llega como auxilio para todos los corazones rotos.

Con una letra directa y desgarradora, el artista describe el dolor de una despedida sin anestesia, combinando honestidad y fuerza interpretativa, elementos que lo han convertido en uno de los artistas más escuchados de Latinoamérica.

El tema fusiona la música popular con un toque moderno, reflejando la evolución artística de Uribe.

“La Ambulancia” no es solo una canción, es una confesión: habla de un amor que ya no funcionaba, de celos inútiles y de un dolor tan profundo que ni el tiempo ni el doctor parecen poder curar.

Jessi Uribe no teme mostrar su vulnerabilidad y abrir su corazón frente a millones de seguidores que encuentran en sus canciones un espejo de sus propias vivencias.

“Ni el tiempo, ni el doctor, ni las mentiras para aparentar estar bien logran calmar esta herida”, confiesa el intérprete en cada verso.

En lo personal, atraviesa una etapa de estabilidad junto a su esposa, la cantante Paola Jara, con quien comparte vida, escenario y actualmente están esperando su primer bebe.