Con sonidos colombianos Duina del Mar presenta su sencillo ‘Ritmito Azucarero’

La cantautora, productora y bailarina colombiana Duina del Mar estrena su sencillo ‘Ritmito Azucarero’ el cual será parte de su próximo trabajo discográfico. Por medio de una exploración sonora, la artista retrata la esencia de un país lleno de ritmos, colores, contrastes y resistencia.

El lanzamiento de ‘Ritmito Azucarero’, viene acompañado de un video que ya cuenta con más de mil visualizaciones en Youtube. Allí, la artista refleja el recorrido de calles, paisajes, alimentos, pueblos del Valle del Cauca y del país en el que mezcla sonidos de cumbia, chirimía y salsa en un solo lenguaje.

Duina reconoció en Lo Más Caracol que tuvo un proceso de sanación durante la canción “para mí la música es mi medicina, poder escribir y producir es maravilloso. Por eso, esta canción me alegra mucho el alma, porque me ha ayudado a coger ese impulso creativo a estar cerca de la gente, poder bailar para enfrentar cualquier pena y adversidad”, aseguró la artista.

Ahora bien, Duina se encuentra trabajando en su próximo álbum discográfico el cual espera estrenar en el mes de diciembre. Sin embargo, aseguró que cada mes del año saldrá una canción diferente, ya que el disco tendrá la colaboración de algunos artistas como Nidia Gongora y Hugo Candelario entre otros.

Con Nidia Gongora, estrenó en el mes de septiembre “La Corriente”, un sencillo que condensa el desarraigo emocional de una persona que se pregunta quién es después de tanto tiempo “aquí”, en un lugar donde quizás ha olvidado su esencia y sus motivos.

Por ahora, ‘Ritmito Azucarero’ y “La Corriente” se encuentran disponible en todas las plataformas digitales de música, en el que Duina invita a bailar y transformar la tristeza en alegría para celebrar la vida.