Carlos Vives, Agente de Cambio 2025: música, impacto social y gira nacional

El ícono colombiano Carlos Vives será reconocido como Agente de Cambio 2025 en los Premios Juventud, que se celebrarán el próximo 25 de septiembre en Ciudad de Panamá.

El galardón destaca su liderazgo en iniciativas culturales, educativas y de sostenibilidad a través de su fundación Tras La Perla, que desde 2015 impulsa el desarrollo integral de Santa Marta y sus alrededores.

La fundación ha articulado esfuerzos públicos y privados para mejorar infraestructura, educación, liderazgo comunitario y recuperación de espacios urbanos y naturales. Este reconocimiento llega en el marco del Mes de la Herencia Hispana, y será transmitido por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Vives se presentará en la gala junto al Grupo Niche y Sergio George, interpretando una versión en salsa de La Tierra del Olvido, en lo que promete ser uno de los momentos más memorables de la noche.

Este anuncio se dio tras su espectacular presentación en el Festival Cordillera, donde cerró la primera jornada el pasado 13 de septiembre ante más de 20 mil personas. Su show de 80 minutos incluyó 14 canciones, pirotecnia, visuales y una energía que puso a Bogotá a cantar y bailar.

Además, el artista confirmó su gira nacional para 2026, que recorrerá las principales ciudades de Colombia con el tour El Rock de Mi Pueblo Vive. La gira se suma a sus fechas internacionales en Chile, Perú, Argentina y Panamá durante octubre y diciembre de 2025.