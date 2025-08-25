Atento: estos son los únicos casos en los que puede aplicar a subsidio para comprar vivienda usada

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia anunció la aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de adquisición de vivienda usada de Fonvivienda y Cajas de Compensación Familiar.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, este beneficio estará disponible para hogares con uno o más miembros víctimas del conflicto armado, población en proceso de reincorporación, madres comunitarias o recicladores de oficio.

A través del Decreto 775 de 2025 que modifica la Ley 3 de 1991, estos subsidios para viviendas de interés social usadas aplican en aquellas zonas donde no ha llegado la oferta de VIS nueva, como en departamentos apartados o en zonas fronterizas de difícil acceso.

Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, este ajuste espera responder a la necesidad de atender de manera más directa a hogares con necesidades urgentes y a mejorar la distribución geográfica de las ayudas.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Víctimas del conflicto armado, reconocidas dentro del Registro Único de Víctimas. Personas en proceso de reincorporación, como parte de los acuerdos de paz. Madres comunitarias vinculadas a programas de atención a la primera infancia. Recicladores de oficio, reconocidos en censos locales y procesos de formalización.

Además, cabe destacar que el subsidio también podrá aplicarse en territorios donde no existe oferta de vivienda de interés social nueva. Esto quiere decir que, si en una ciudad o municipio no hay proyectos VIS disponibles para satisfacer la demanda, se habilita la opción de comprar vivienda usada con subsidio.

Normalmente estas situaciones se presentan en departamentos apartados, zonas rurales y municipios fronterizos, ya que la construcción de proyectos es escaza o nula.

Requisitos para aplicar al subsidio de vivienda usada

Su hogar debe tener clasificación en el Sisbén IV entre A1 y D20. No debe ser propietario de vivienda en el país. No haber sido beneficiario previo de algún subsidio de adquisición, excepto en modalidades de mejoramiento o arrendamiento. Es necesario que tenga una aprobación de crédito hipotecario o leasing de vivienda emitida por una entidad autorizada. La vivienda no podrá exceder el valor máximo establecido para la Viviendo de Interés Social (alrededor de los 210 millones de pesos)

¿Cómo solicitar un subsidio de vivienda en Colombia?

Aunque los pasos para la adquisición de vivienda varia dependiendo si es tipo VIS o vip, estos son algunos de los que tienen en común:

Escoja la vivienda de su interés: El hogar debe seleccionar un inmueble que cumpla con las condiciones de vivienda VIS o VIP.

El hogar debe seleccionar un inmueble que cumpla con las condiciones de vivienda VIS o VIP. Inicie el proceso de postulación: Se debe acudir a una de las entidades habilitadas (banco, cooperativa o caja de compensación) para que comience con el trámite. La institución revisará si el hogar cumple con las condiciones básicas del programa.

Se debe acudir a una de las entidades habilitadas (banco, cooperativa o caja de compensación) para que comience con el trámite. La institución revisará si el hogar cumple con las condiciones básicas del programa. Obtenga el crédito o leasing: Si se superan los filtros iniciales, usted deberá gestionar la aprobación de un crédito hipotecario o un contrato de leasing habitacional con la misma entidad.

Si se superan los filtros iniciales, usted deberá gestionar la aprobación de un crédito hipotecario o un contrato de leasing habitacional con la misma entidad. Presente documentos clave: Una vez sea aprobado su crédito, la entidad debe subir a la plataforma del Ministerio el documento de avalúo del inmueble y la carta vigente de aprobación del crédito o leasing.

