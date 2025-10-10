Pago de impuesto en octubre 2025: estos son los últimos plazos y las próximas fechas para el 2026

Cada año, miles de colombianos deben cumplir con sus obligaciones tributarias ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), normalmente, este procedimiento se lleva a cabo durante los meses de agosto y octubre.

Este trámite se puede realizar a través de diferentes puntos de pago autorizados, ya sea de forma virtual o presencial. Es importante que el ciudadano cumpla con el tiempo establecido, ya que si este se retrasa, puede recibir una multa por el incumplimiento. La sanción mínima que se puede llegar a recibir es del 5% del impuesto a cargo o retención por cada mes o fracción de mes de retraso.

Por otro lado, de acuerdo al calendario tributario publicado por la DIAN, el plazo máximo para que se cumpla la declaración tributaria, es hasta el 24 de octubre del 2025. Asimismo, dentro de este mismo calendario, se establecen las fechas para el siguiente periodo, esto quiere decir, para el 2026.

Fechas límite para los pagos tributarios octubre 2025

La Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN), mostró en el calendario tributario los días en los que cada persona debe pagar, dependiendo el último número del NIT que tenga el ciudadano. Estas son las fechas límite para pagar en este mes de octubre:

01 de octubre: terminados en 67 y 68

02 de octubre: terminados en 69 y 70

terminados en 03 de octubre: terminados en 71 y 72

terminados en 06 de octubre: terminados en 73 y 74

terminados en 07 de octubre: terminados en 75 y 76

terminados en 08 de octubre: terminados en 77 y 78

terminados en 09 de octubre: terminados en 79 y 80

terminados en 10 de octubre: terminados en 81 y 82

terminados en 14 de octubre: terminados en 83 y 84

terminados en 15 de octubre: terminados en 85 y 86

terminados en 16 de octubre: terminados en 87 y 88

terminados en 17 de octubre: terminados en 89 y 90

terminados en 20 de octubre: terminados en 91 y 92

terminados en 21 de octubre: terminados en 93 y 94

terminados en 22 de octubre: terminados en 95 y 96

terminados en 23 de octubre: terminados en 97 y 98

terminados en 24 de octubre: terminados en 99 y 00

Un dato a tener en cuenta es que, solo las personas que cumplan con las siguientes condiciones, deberán de pagar el impuesto tributario sin falta alguna:

Haber sido responsables del impuesto sobre las ventas (IVA)

Si el patrimonio bruto de la persona es igual o superior a los 4.500 UVT (211.793.000 COP), esto quiere decir, que sus bienes se coticen sobre este valor.

(211.793.000 COP), esto quiere decir, que sus bienes se coticen sobre este valor. Si los ingresos anuales, gastos con tarjetas de crédito, consumos o consignaciones bancarias y demás, fueron iguales o superiores a los 1.400 UVT (65.891.000 COP).

Fechas máximas para pagos tributarios en 2026

En el calendario que publicó la DIAN, no solo anunciaron el plazo máximo para declarar, sino que también, establecieron las fechas para el próximo periodo, que es en el 2026, estás son las fechas y las personas que deberán declarar dependiendo el último número del NIT, cabe resaltar que estos días aplican para el IVA bimestral, cuatrimestral y de retención de la fuente, no para declarar renta:

IVA bimestral - declaración y pago

noviembre - diciembre 2025 | hasta enero 2026 el pazo máximo.

IVA cuatrimestral - declaración y pago

enero - abril 2025.

mayo - agosto 2025.

septiembre - diciembre | Hasta enero del 2026 el pazo máximo.

Retención de la fuente - declaración mensual y pago

Declaración y pago: hasta el día indicado del mes siguiente al periodo que se establece (según último dígito del NIT), el plazo máximo es hasta enero 2026.

