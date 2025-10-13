Capturan en el Atlántico a dos hombres con 39 celulares robados tras concierto en Cartagena

Un operativo realizado por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Atlántico dejó al descubierto un presunto caso de hurto masivo de celulares ocurrido durante un evento público en Cartagena.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Las autoridades lograron la recuperación de 39 teléfonos móviles —17 de ellos iPhone y 22 Android— y la captura de dos personas, quienes transportaban los dispositivos sin poder justificar su procedencia.

El procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 94 en la vía al mar, cerca del peaje Los Papiros, durante controles implementados por el puente festivo. Los agentes detuvieron un vehículo particular, ocupado por dos hombres, e iniciaron una inspección de rutina. Al revisar los bolsos que portaban, descubrieron los 39 celulares usados, algunos aún encendidos.

Uno de los celulares recibió una llamada en medio del procedimiento

Uno de los aparatos recibió una llamada mientras era revisado por los uniformados. Al contestar, los policías lograron hablar con una de las víctimas del hurto, quien relató que su teléfono había sido robado esa misma madrugada durante un concierto en Cartagena, mediante la modalidad de cosquilleo.

Los capturados fueron identificados como Jainer Berrio Garizabalo, de 22 años, y Víctor Gómez González, de 47. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación.

El coronel John Harvey Peña, comandante del Departamento de Policía del Atlántico, explicó que este resultado hace parte de los planes especiales de control desplegados durante el puente festivo en los principales corredores viales. Además, hizo un llamado a la ciudadanía:

“Invitamos a todas las personas que hayan sido víctimas de hurto de celulares en ese concierto u otros eventos recientes, a comunicarse con la Seccional de Tránsito o a través de la línea 123 para verificar si su equipo se encuentra entre los recuperados”, indicó el oficial.

LEA TAMBIÉN: Capturan a presunto integrante de ‘Los Costeños’ con una granada en Polonuevo, Atlántico

La Policía Nacional reiteró su invitación a denunciar cualquier actividad sospechosa o delictiva, y recordó que la atención a través de la línea 123 garantiza absoluta reserva.