¡Atención conductores! Estos son los cierres viales del 14 al 18 de octubre en Barranquilla
Los cierres afectarán importantes vías en distintos puntos de la ciudad.
Barranquilla se prepara para una serie de cierres viales que se llevarán a cabo entre el 14 y el 18 de octubre, debido a grabaciones audiovisuales y obras de infraestructura.
La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial informó que los cierres afectarán importantes vías en distintos puntos de la ciudad, por lo que se recomienda a los ciudadanos planificar con antelación sus desplazamientos y seguir las rutas alternas habilitadas.
Cierres por grabaciones: 14, 16, 17 y 18 de octubre
La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial informó que debido a grabaciones se realizarán cierres temporales de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. en los siguientes sectores:
- Carrera 54 entre calles 68 y 64
- Carrera 58 entre calles 68 y 64
- Calle 64 entre carreras 53 y 54
Rutas alternas recomendadas:
- Carrera 54 (oeste-este): tomar calle 68 sentido norte-sur hasta carrera 49.
- Carrera 54 (este-oeste): tomar carrera 58, calle 68 y girar a carrera 54.
- Calle 64 (sur-norte): tomar carrera 53 hasta calle 68.
Cierres parciales el 14 de octubre
Zona 1: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Carrera 53 entre calles 47 y 45
- Calle 46 entre carreras 52 y 53B
- Calle 45 entre calles 52 y 53B (sentido norte-sur)
Desvíos sugeridos:
- Carrera 53 (oeste-este): tomar calle 47 hasta carrera 53B
- Carrera 53 (este-oeste): tomar calle 45 sentido norte-sur hasta carrera 52
- Calle 46 (sur-norte): tomar carrera 52 hasta calle 47
Zona 2: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Calle 41 entre carreras 45 y 50
Alternativas viales:
- Calle 41 (sur-norte): tomar carrera 45 hasta calle 42
- Carrera 46 (este-oeste): tomar calle 42
- Calle 41 (norte-sur): tomar carrera 50 hasta calle 40
Cierre especial el 15 de octubre
Horario: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Carrera 63 entre calles 58 y 66
- Calle 64 entre carreras 62 y 64
Rutas alternas:
- Carrera 63 (este-oeste): calle 58 hasta carrera 62
- Carrera 63 (oeste-este): calle 66 hasta carrera 64
- Calle 64 (sur-norte): carrera 62 hasta calle 58
- Calle 64 (norte-sur): carrera 64 hasta calle 66
Cierre prolongado por obras: del 14 de octubre al 14 de noviembre
Por trabajos de construcción y pavimentación, habrá cierre total desde el 14 de octubre a las 7:00 a.m. hasta el 14 de noviembre en:
- Calle 99C entre carreras 45 y 45A
- Carrera 45A entre calles 99C y 100
Ruta alterna recomendada:Desvío por carreras 44, 44B y 45 para retomar la calle 100.