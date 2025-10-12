Capturan a presunto integrante de ‘Los Costeños’ con una granada en Polonuevo, Atlántico

En un operativo realizado en el municipio de Polonuevo, Atlántico, fue capturado Christian Martes Pabuena, un hombre de 24 años conocido con el alias de ‘Pichón’, a quien las autoridades señalan de pertenecer a la banda criminal ‘Los Costeños’ Bloque Resistencia Caribe.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La detención se produjo cuando uniformados realizaron un registro y encontraron en su poder una granada de fragmentación. Por este motivo, fue trasladado de inmediato a las autoridades competentes para responder por el delito de porte ilegal de armas.

El capturado tiene dos anotaciones

Alias ‘Pichón’ ya tenía antecedentes por los delitos de porte de armas y lesiones personales. Según las autoridades, esta captura representa un golpe a las estructuras delincuenciales que operan en el Atlántico, especialmente aquellas dedicadas a la extorsión, el sicariato y la venta de drogas.

Más información Incautan más de 25 mil medicamentos falsificados en un local de Barranquilla

“El capturado le figura dos anotaciones como indiciado por los delitos de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y Lesiones personales”, informó la institución.

LEA TAMBIÉN: Cese al fuego en Gaza: Hamás no asistiría a la firma del acuerdo de paz con Israel

Este hecho ha sido destacado por las autoridades como un avance para mejorar la seguridad en los sectores más afectados por la violencia en Polonuevo.