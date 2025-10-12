Siembran 200 mil bocachicos en La Peña para impulsar la pesca artesanal en el Atlántico

En el embalse del Guájaro, corregimiento de La Peña se sembraron 200.000 alevinos de bocachico como parte de una estrategia para fortalecer la pesca artesanal y mejorar las condiciones de vida de las comunidades ribereñas del Atlántico.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La iniciativa forma parte del Plan + Pescao, impulsado por la Gobernación del Atlántico, que tiene como objetivo recuperar especies nativas que han disminuido en los últimos años y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad alimentaria de cientos de familias que viven de esta actividad.

El bocachico, una especie emblemática del departamento, ha visto reducida su presencia en el río Magdalena en más de un 60 % durante los últimos 15 años. Por eso, estas siembras no solo buscan recuperar su población, sino también asegurar que los peces crezcan de forma natural, favoreciendo la biodiversidad.

“Queremos que estas especies completen su ciclo en el medio natural y garantizar su permanencia genética”, explicó Ayari María Rojano Marín, de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

Marisabella Romero, secretaria de Desarrollo Económico, señaló que el objetivo es sembrar más de dos millones de alevinos en el embalse y asegurar ingresos sostenibles para los pescadores. “Nuestro embalse es nuestra mayor riqueza”, afirmó.

Los pescadores destacan la iniciativa

La siembra fue recibida con optimismo por los pescadores locales. Arcadio Pérez, presidente de una de las federaciones de pescadores del sur del Atlántico, destacó el impacto positivo que esta acción tiene en la alimentación y la economía de las familias que dependen del río. “Esto es importantísimo para nosotros”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Nueva convocatoria busca formar a jóvenes en desarrollo de software en Barranquilla

El Plan + Pescao cuenta con el apoyo de entidades como la CRA, la AUNAP, la Policía y el Ejército Nacional. A través de estas acciones, la Gobernación del Atlántico busca hacer de la pesca artesanal una fuente estable de desarrollo, empleo y orgullo cultural para las comunidades del departamento.