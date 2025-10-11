Nueva convocatoria busca formar a jóvenes en desarrollo de software en Barranquilla

Hasta el próximo 30 de noviembre de 2025 estarán abiertas las inscripciones para la nueva cohorte de entrenamiento en desarrollo de software que Riwi, en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, ofrece de manera presencial en la ciudad. Se trata de una oportunidad dirigida a jóvenes entre 18 y 28 años que quieran iniciar una carrera en tecnología, con acceso a becas 100% condonables.

El programa, que arrancará a comienzos de 2026, incluye formación intensiva en desarrollo de software, inglés técnico y habilidades para el trabajo colaborativo en equipos de alto rendimiento. Además, ofrece una pasarela hacia el mundo laboral a través de alianzas estratégicas con empresas locales.

¿Qué ofrece Riwi y cómo ha impactado hasta ahora?

Desde su llegada a Barranquilla en marzo de 2025, Riwi ha capacitado a más de 200 jóvenes bajo un modelo 100% presencial. Algunos de ellos ya están vinculados laboralmente. Es el caso de 12 coders que, a través de la Cámara de Comercio de Barranquilla, trabajan en la implementación de proyectos de inteligencia artificial para empresas de la región.

Uno de los testimonios que reflejan este impacto es el de Luis Orozco, quien afirma: “Pasé de soñar con trabajar en tecnología a estar construyendo el futuro desde mi ciudad. En Riwi descubrí que la comunicación es tan importante como programar. Hoy tengo la oportunidad de abrirme camino junto a la Cámara de Comercio”.

¿Cómo encaja esta apuesta en la visión de ciudad?

Para Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, esta alianza es una respuesta concreta a los desafíos del entorno global: “Vivimos una disrupción digital donde el gran riesgo es quedarnos rezagados. Apostarle a la educación ágil y al talento joven es vital. Riwi representa una oportunidad de generar un círculo virtuoso entre lo público y lo privado”.

Por su parte, la secretaria distrital de Educación, Paola Amar, destacó el compromiso de la administración local: “Barranquilla cree en el talento de su gente y apuesta por la educación como motor de transformación. La tecnología no solo es el futuro, es el presente, y trabajamos para que nadie se quede atrás”.

¿Cómo inscribirse y acceder a la beca?

Los interesados pueden postularse a través del sitio web oficial www.riwi.io/curso hasta el 30 de noviembre de 2025. También pueden obtener más información vía WhatsApp en la línea 300 462 8624.