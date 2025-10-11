Gobernación del Atlántico advierte aumento de inasistencias a citas en Oficina de Pasaportes

La Gobernación del Atlántico advirtió sobre el creciente ausentismo en las citas programadas para el trámite de pasaportes, pese a las medidas adoptadas para facilitar el servicio a la ciudadanía.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Desde el 29 de agosto, la Oficina de Pasaportes amplió su atención a jornada continua y habilitó más cupos, con capacidad para atender 600 personas cada día.

Usuarios no asisten a las citas

Sin embargo, se ha detectado que muchos usuarios realizan el primer pago en línea, pero no completan el proceso al no agendar o no asistir a la cita, lo que genera represamiento y afecta la disponibilidad para otros solicitantes que sí requieren el documento con urgencia.

La Oficina de Pasaportes ha indicado que el pago inicial no garantiza la expedición del pasaporte; es indispensable asistir a la cita para validar los requisitos. Cuando los ciudadanos no se presentan, limitan la posibilidad de atención a otros usuarios.

La entidad recordó que este comportamiento también ha ocasionado una acumulación de libretas sin reclamar, lo cual altera el flujo normal de expedición y retrasa el agendamiento de nuevas solicitudes.

De igual forma, se invita a la comunidad a no efectuar el primer pago si no tiene planeado realizar el trámite, ya que esto bloquea cupos y genera congestión en el sistema. La recomendación es realizar el proceso con suficiente anticipación, especialmente ante la cercanía de la temporada alta de fin de año, cuando la demanda aumenta significativamente.

“Estamos recibiendo ciudadanos con tiquetes en mano que no pueden viajar porque su pasaporte está deteriorado o vencido. Las autoridades migratorias no permiten la salida del país en esas condiciones”, advirtió la dependencia.

Por ello, la Gobernación del Atlántico invita a revisar con anticipación la vigencia y el estado del documento para evitar urgencias de última hora o la imposibilidad de salir del país.

La Oficina de Pasaportes reitera su compromiso con la eficiencia y el buen servicio e insiste en el uso responsable de las herramientas en línea, para que todos los atlanticenses puedan realizar sus trámites sin contratiempos.