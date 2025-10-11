Incautan más de 25 mil medicamentos falsificados en un local de Barranquilla

Un local comercial en Barranquilla fue intervenido por las autoridades tras descubrir que operaba como punto de distribución ilegal de medicamentos falsificados, vencidos y de uso institucional. En el lugar, la Policía Nacional y la Fiscalía General incautaron 25.330 unidades de productos farmacéuticos que no contaban con los registros ni las condiciones sanitarias necesarias.

Los medicamentos, muchos de ellos destinados exclusivamente para uso hospitalario, eran ofrecidos al público como si se tratara de productos legítimos. El valor de lo incautado supera los 115 millones de pesos, afectando de forma considerable a las redes ilegales que se lucran a costa de la salud de la población.

“Desconfíen de precios excesivamente bajos”

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, hizo un llamado a la comunidad para que se mantenga alerta y denuncie cualquier actividad sospechosa.

“Compren únicamente en establecimientos autorizados, desconfíen de precios excesivamente bajos y eviten adquirir productos de origen desconocido”, señaló el oficial.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del establecimiento y determinar si existen otros puntos de venta ilegales en la ciudad. Mientras tanto, insistieron en que la prevención y la denuncia ciudadana son claves para frenar el avance del comercio ilegal de medicamentos en la región.