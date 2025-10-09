INPEC se tomó 123 cárceles tras ola de atentados: se incautaron drogas, celulares, armas y plata en efectivo

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- adelantó hoy un “megaoperativo” simultáneamente en 123 cárceles en toda Colombia, en respuesta a los recientes actos de violencia contra la guardia penitenciaria.

Desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., la institución carcelaria intervino 134 pabellones en los que fueron requisadas 21.000 personas privadas de la libertad.

El balance de las requisas:

828 teléfonos celulares

2,528 accesorios para teléfonos móviles

11,026.29 gramos de estupefacientes

1,790 litros de licor artesanal

$4,233,200 en efectivo

839 armas blancas

El director general del INPEC, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, supervisó personalmente la operación en Cali, una de las regiones más afectadas por los incidentes recientes.

“Esta intervención nacional es una respuesta firme y coordinada a los lamentable eventos que han afectado a nuestros funcionarios”.

En la jornada participaron 3.591 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y del Comando de Reacción Inmediata,