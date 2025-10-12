Cofundador de banda Tren de Aragua pide al presidente Petro iniciar diálogos de paz

Un cofundador de la organización delictiva de origen venezolano Tren de Aragua ofreció al presidente Gustavo Petro, iniciar diálogos de paz que conduzcan a la desmovilización de la banda, según una carta cuya veracidad fue confirmada por la oficina del Comisionado de Paz.

En la misiva, Larry Álvarez, alias Larry Changa, pide ser nombrado “Gestor de Paz, con el fin de facilitar acercamientos y construir una ruta viable de desmovilización”, señala el documento firmando por sus abogados y difundido este sábado en redes sociales y medios locales.

El Tren de Aragua está presente en unos ocho países de la región. En julio de 2024, Estados Unidos lo designó “como una importante organización criminal transnacional”, lo que implica el bloqueo de todos sus bienes en ese país.

La carta también incluye un pedido de “suspensión temporal” del proceso de extradición de Álvarez mientras las partes exploran un eventual diálogo de paz.

En agosto pasado la Corte Suprema colombiana aceptó su extradición a Chile, donde tiene procesos abiertos por terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro.