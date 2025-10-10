Reunión entre Otty Patiño y Alejandro Char podría redefinir el rumbo de la seguridad en Barranquilla

El Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, sostuvo un encuentro con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en el marco de los diálogos que adelanta el Gobierno Nacional con los grupos denominados ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, como parte de los esfuerzos por avanzar en los procesos de paz urbana en el país.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Aunque no se han revelado mayores detalles sobre la reunión, el encuentro ha generado expectativa en distintos sectores académicos y sociales. Alejandro Blanco, investigador de la Universidad Libre, analizó el significado político y estratégico de esta cita, señalando que:

“La cita entre Char- Patiño podría reconfigurar el campo de juego donde se decide quién marca el ritmo de la seguridad en Barranquilla, es decir, si las organizaciones criminales, que ya demostraron capacidad para ‘apagar’ homicidios, o la institucionalidad, que debe transformar esa tregua en una política pública verificable con músculo institucional”, explicó.

Durante el encuentro, el alcalde Char obsequió a Otty Patiño una camiseta del Junior, en un gesto simbólico de cordialidad.

Cabe recordar que la tregua entre los grupos mencionados y el Gobierno fue firmada con vigencia hasta el 20 de enero de 2026, mientras se avanza en la definición de acuerdos que permitan consolidar una paz estable en la región Caribe.