Divisiones internas entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ ponen en jaque la Paz Total en el Atlántico

Este medio pudo establecer, según investigadores de la Fiscalía, que por la fractura de ‘Los Costeños’ se derivaron dos subestructuras que se hacen llamar ‘Bloque Renacer Los Costeños’ y ‘Bloque Resistencia Caribe Los Costeños’, las cuales han empezado a intimidar con llamadas extorsivas a los comerciantes.

En este informe usted conocerá cómo están delinquiendo las nuevas ‘células’ de estos grupos armados ilegales en el departamento.

A seis días de que Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, máximos jefes de ‘Los Costeños’ y de ‘Los Pepes’ respectivamente, estrecharan sus manos, en Bogotá, para acordar un nuevo cese al fuego hasta enero del 2026, Caracol Radio conoció en primicia que ya habría divisiones internas entre los dos grupos ilegales y que estas comenzaron a delinquir con extorsiones, y atentados a locales de Barranquilla y su área metropolitana.

Este medio pudo establecer, según investigadores de la Fiscalía, que por la fractura de ‘Los Costeños’ derivó en dos subestructuras que se hacen llamar ‘Bloque Renacer Los Costeños’ y ‘Bloque Resistencia Caribe Los Costeños’, las cuales han empezado a intimidar con llamadas extorsivas a los comerciantes.

Asimismo, que alias ‘Gonzalo’, reconocido criminal, ya asumió el mando de una de las subestructuras, y no se acogería a la llamada Paz Total del Gobierno Petro.

Mientras que la división interna en ‘Los Pepes’ se dio a partir de este proceso de paz encabezado por el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.

Lo que pudo conocer este medio, es que la subestructura de ‘Los Pepes’ también está amenazando incluso a personas conocidas en el ámbito político de la ciudad. Además, que esta información ya la sabría Patiño, quien se reunirá este 8 de octubre con el gobernador Eduardo Verano para llevar a cabo este proceso de desarme de las dos bandas.

Caracol Radio también conoció que las ‘células’ por parte de estas dos bandas sería uno de los temas de conversación en las mesas de diálogos.

Para Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte, esto pudo esperarse debido a que las treguas entre estructuras criminales, como ha pasado en ciudades como Medellín, Quibdó y Buenaventura, han provocado la aparición de nuevas bandas que podrían ser divisiones y que esto podría complicar el desarrollo de diálogos sociopolíticos.

“En medio de las acciones que se han desarrollado en distintos espacios de diálogo sociojurídico y de las llamadas treguas entre estructuras criminales, han surgido nuevas organizaciones que operan en los territorios. Algunos analistas sostienen que se trata de divisiones internas de los grupos ya existentes, mientras que otras hipótesis apuntan a que no son divisiones, sino las mismas estructuras delictivas que continúan sus actividades bajo nuevas denominaciones”, indicó Melamed.