Cese al fuego en Gaza: Hamás no asistiría a la firma del acuerdo de paz con Israel

En el plan aceptado por el grupo terrorista se incluyen 60 días en los que se liberarían todos los secuestrados y se permitiría el ingreso total de ayuda humanitaria y médica al territorio palestino. (Foto: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images) / MAHMUD HAMS

Hamás no participará en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz de Gaza en Egipto, donde se espera que asistan altos funcionarios israelíes y estadounidenses, según afirmó Hosam Badran, miembro del comité político de Hamás a la AFP.

“No participaremos” en la firma oficial, declaró Badran y añadió que Hamás intervino en las negociaciones sobre el alto al fuego principalmente a través de los mediadores Catar y Egipto.

El miembro del grupo también se refirió a la propuesta de que los miembros de Hamás abandonen Gaza, prevista en el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump.

“Hablar de expulsar a palestinos, sean o no miembros de Hamás, de su tierra es absurdo y carece de sentido”, afirmó.

También, anticipó que las negociaciones sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza serán más complejas.

“La segunda fase del plan de Trump, como se desprende claramente de los propios puntos, implica que sean más complejas y difíciles”, expresó.