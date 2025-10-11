Corferias será sede de la Mega Feria de Empleo: 15.000 ofertas para quienes buscan trabajo en Bogotá

Corferias será sede de la Mega Feria de Empleo: 15.000 ofertas para quienes buscan trabajo. Imagen vía Getty Images / skynesher

En Bogotá se llevará a cabo una nueva edición de la Mega Feria de Empleo ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, un evento gratuito que reunirá a más de 150 empresas con 15.000 vacantes disponibles en distintos sectores de la economía.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la jornada se realizará el viernes 17 de octubre de 2025, en Corferias, localidad de Teusaquillo, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Se trata de una oportunidad única para jóvenes, profesionales, técnicos, tecnólogos, bachilleres y personas mayores de 50 años que se encuentren en búsqueda de empleo.

¿Qué trabajos encontrar en la Mega Feria?

Los aspirantes podrán postularse directamente a las vacantes en sectores como tecnología, salud, servicio, comercio, manufactura, logística, entre otros. Además, recibirán orientación laboral personalizada por parte de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y, en algunos casos, avanzar en los procesos de selección, incluyendo entrevistas y exámenes médicos en el lugar.

“Esta Mega Feria de Empleo representa más de 15.000 oportunidades para que las y los bogotanos encuentren el empleo que necesitan. Es una invitación a creer en su talento y aprovechar los espacios que la ciudad crea para impulsar su futuro”, señaló la secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe.

¿Cómo participar en la Mega Feria en Corferias?

La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa. Las personas interesadas deben registrarse en el portal oficial https://desarrolloeconomico.gov.co/megaferia/ y elegir la franja horaria de su preferencia:

7:00 a. m. – 9:00 a. m.

9:00 a. m. – 11:00 a. m.

11:00 a. m. – 1:00 p. m.

2:00 p. m. – 4:00 p. m.

Paso a paso para inscribirte:

Ingrese a desarrolloeconomico.gov.co/megaferia Haga clic en el botón de inscripción. Mire el video informativo. Una vez termine el video, se habilitará automáticamente el formulario de inscripción. Diligenciar el formulario. Complete todos los campos requeridos. Seleccione su franja horaria. Recibirá un correo electrónico con la confirmación de su inscripción. ¡Y listo! Prepare tus hojas de vida y asista con tu documento de identidad.

Vale destacar que el aforo es limitado. El día del evento, deberá mostrar el correo de confirmación en la entrada del recinto. Se recomienda llevar varias copias de tu hoja de vida actualizada.

Según explicó el Distrito, este evento hace parte de la estrategia ‘Talento Capital’ de la SDDE y la Agencia Distrital de Empleo, que busca dinamizar el mercado laboral de la ciudad. No se requieren intermediarios ni pagos para participar. Evita estafas.