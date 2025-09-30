Bogotá abre convocatoria para los primeros Gestores del Orden: así puede aplicar

Colombia

La Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Seguridad, abrió la primera convocatoria de empleo para conformar el grupo de Gestores del Orden, un equipo de servidores públicos que trabajará de manera permanente en sectores priorizados de la capital.

Según la administración, estos gestores tendrán la misión de prevenir situaciones de desorden e inseguridad, apoyar la solución de conflictos entre vecinos y promover el buen uso del espacio público. “Su poder estará en el diálogo, la cercanía, la confianza y el trabajo con la ciudadanía”, señaló la Alcaldía.

No reemplazarán a la Policía

Los nuevos Gestores del Orden no tendrán funciones policiales ni coercitivas. Es decir:

No portarán armas.

No impondrán comparendos.

No podrán detener personas.

No reemplazarán a la Policía.

Su labor estará centrada en la mediación, la orientación ciudadana y la articulación con las entidades distritales para dar respuestas rápidas a los problemas de las comunidades.

Funciones principales de los Gestores del Orden

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, estas serán sus principales actividades:

Observación situacional: identificar riesgos y dinámicas de conflictividad en el espacio público.

identificar riesgos y dinámicas de conflictividad en el espacio público. Mediación comunitaria: resolver pacíficamente conflictos entre vecinos mediante el diálogo.

resolver pacíficamente conflictos entre vecinos mediante el diálogo. Alertas tempranas: activar rutas institucionales al detectar riesgos o incidentes.

activar rutas institucionales al detectar riesgos o incidentes. Orientación ciudadana: guiar a las personas en el acceso a servicios y rutas distritales.

guiar a las personas en el acceso a servicios y rutas distritales. Articulación institucional: coordinar con Policía, organismos de emergencia y entidades del Distrito.

coordinar con Policía, organismos de emergencia y entidades del Distrito. Acciones de recuperación: transformar y recuperar espacios para mejorar la convivencia.

Una apuesta por la confianza ciudadan

Con esta estrategia, la Alcaldía busca fortalecer la convivencia y la confianza entre los bogotanos, garantizando respuestas rápidas y efectivas en los barrios. Además, los gestores promoverán el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.