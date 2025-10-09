Inició Ruta Universitaria del programa “Mi Primera Chamba” en Cartagena

Con el propósito de facilitar el acceso al ámbito laboral a los jóvenes cartageneros la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Dirección Administrativa de Talento Humano, puso en marcha la Ruta Universitaria del programa “Mi Primera Chamba”, una estrategia que busca socializar en las distintas instituciones educativas las oportunidades que ofrece el Distrito en materia de prácticas laborales.

Esta iniciativa, liderada por la administración del alcalde Dumek Turbay, está dirigida a jóvenes entre 18 y 28 años de edad, que cursan o han culminado programas técnicos, tecnológicos o profesionales, en los que la práctica laboral sea requisito para obtener el título.

Durante las jornadas, los estudiantes reciben información clave sobre los beneficios del programa, los perfiles disponibles, requisitos y pasos para postularse, fortaleciendo así el vínculo entre la academia y el sector público.

“Ha sido muy gratificante compartir con los jóvenes interesados en hacer parte del programa y ver su entusiasmo por aprender desde lo público. Estas jornadas les permite conocer de primera mano cómo funciona el programa y cómo pueden aportar desde su formación al desarrollo de la ciudad”, destacó Paola Saladén, líder del programa Mi Primera Chamba.

La Ruta ha estado en instituciones como: la Universidad de Cartagena, Unicolombo, Universidad Mayor de Cartagena, Tecnológico Comfenalco, Universidad del Sinú, Universidad Libre, Universidad de Bellas Artes, Universidad Antonio Nariño, entre otras, consolidando un vínculo entre la administración distrital y la juventud cartagenera.