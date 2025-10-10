Medellín

Se levanta el paro minero y maderero en Chocó tras acuerdos con el Gobierno Nacional

Según informó Conalminercol, el paro terminó con “acuerdos importantes en cuanto a la protección de los pequeños mineros”.

La vía Medellín-Quibdó estuvo con bloqueos intermitentes durante el paro minero y maderero en Chocó. Foto: Cortesía.

La vía Medellín-Quibdó estuvo con bloqueos intermitentes durante el paro minero y maderero en Chocó. Foto: Cortesía.

Después de cuatro días de cese de actividades y bloqueos intermitentes en la vía Medellín–Quibdó, los gremios minero y maderero del Chocó levantaron el paro que mantenían desde el inicio de la semana.

El acuerdo se logró en Bogotá, durante una reunión entre representantes de los manifestantes y voceros del Gobierno Nacional, en la que se revisaron los puntos centrales de las exigencias del sector.

Según informó Conalminercol, el paro terminó con “acuerdos importantes en cuanto a la protección de los pequeños mineros”, además de avances de alcance nacional. “Éxito para los intereses del gremio de la pequeña minería”, destacó el gremio.

Durante la movilización, los mineros y madereros reclamaron compromisos en cinco puntos principales: la formalización de la minería artesanal, la suspensión de los operativos de la Fuerza Pública, la revisión y ajuste de la normativa minera, la libertad para los madereros y la protección y garantías para los líderes sociales.

Lea también:

Más detalles

El Gobierno Nacional informó que avanza el diseño e implementación de una ruta de formalización, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, que busca responder de manera eficiente a las realidades territoriales, mediante procesos concertados, participativos y transparentes.

Con el levantamiento del paro, se espera que la movilidad por la carretera que conecta a Medellín con Quibdó retorne completamente a la normalidad y se mantenga el diálogo entre el Gobierno Nacional y los pequeños productores del sector minero y forestal del Chocó.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad