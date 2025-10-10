Se levanta el paro minero y maderero en Chocó tras acuerdos con el Gobierno Nacional

La vía Medellín-Quibdó estuvo con bloqueos intermitentes durante el paro minero y maderero en Chocó. Foto: Cortesía.

Después de cuatro días de cese de actividades y bloqueos intermitentes en la vía Medellín–Quibdó, los gremios minero y maderero del Chocó levantaron el paro que mantenían desde el inicio de la semana.

El acuerdo se logró en Bogotá, durante una reunión entre representantes de los manifestantes y voceros del Gobierno Nacional, en la que se revisaron los puntos centrales de las exigencias del sector.

Según informó Conalminercol, el paro terminó con “acuerdos importantes en cuanto a la protección de los pequeños mineros”, además de avances de alcance nacional. “Éxito para los intereses del gremio de la pequeña minería”, destacó el gremio.

Durante la movilización, los mineros y madereros reclamaron compromisos en cinco puntos principales: la formalización de la minería artesanal, la suspensión de los operativos de la Fuerza Pública, la revisión y ajuste de la normativa minera, la libertad para los madereros y la protección y garantías para los líderes sociales.

Más detalles

El Gobierno Nacional informó que avanza el diseño e implementación de una ruta de formalización, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, que busca responder de manera eficiente a las realidades territoriales, mediante procesos concertados, participativos y transparentes.

Con el levantamiento del paro, se espera que la movilidad por la carretera que conecta a Medellín con Quibdó retorne completamente a la normalidad y se mantenga el diálogo entre el Gobierno Nacional y los pequeños productores del sector minero y forestal del Chocó.