Hallan sin vida a soldado desaparecido tras un hostigamiento del Clan del Golfo en Yondó, Antioquia

Las autoridades mantienen las operaciones militares en Yondó, Antioquia, para dar con los responsables del ataque en el que desapareció el militar. Foto: Ejército.

Tras varios días de búsqueda, el Ejército confirmó la muerte del soldado profesional Leandro Kutdu Torres, quien había desaparecido en medio de un hostigamiento armado en el municipio de Yondó, en el Magdalena Medio antioqueño.

De acuerdo con información del Comando de la Quinta Brigada del Ejército, el cuerpo del militar fue hallado en la vereda Puerto Matilde, luego de intensas labores de rastreo realizadas con el apoyo de la Armada Nacional, los organismos de socorro y la comunidad.

Kutdu Torres, oriundo del Amazonas y con ocho años de servicio, habría caído al río Cimitarra durante un enfrentamiento con presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Condolencias e investigación

“El valor, entrega y sacrificio del soldado Torres en cumplimiento del deber jamás será olvidado”, expresó el Ejército a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que también expresó condolencias a la familia del militar.

En esta zona del Magdalena Medio se mantiene la preocupación por el deterioro del orden público, marcado por los constantes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, que se disputan el control territorial y las rentas ilegales.

Finalmente, las autoridades mantienen las operaciones militares en la zona para dar con los responsables del ataque y garantizar la protección de la comunidad.