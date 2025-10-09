Como una “encerrona” calificó el alcalde Fico la cita de Mininterior a reunión en el Politécnico JIC

Medellín

No cesa la polémica por la intervención de la alcaldía de Medellín en la marcha pro-Palestina del pasado martes, donde hubo denuncias de agresiones de los manifestantes a contratistas y de estos hacia los civiles.

Ahora el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, citó a los funcionarios del distrito a una reunión en la Universidad Politécnico Jaime Isaza Cadavid, donde muy probablemente se analizarán las acciones tomadas por la alcaldía en la manifestación . El mandatario local en su cuenta de X informó sobre esta cita, pero en el mismo mensaje ordenó a los funcionarios no asistir a ese lugar al calificarlo como una encerrona del Gobierno nacional.

“He dado instrucciones de que nadie de la @AlcaldiadeMed va a esa encerrona. Con mucho gusto serán atendidos en la Alcaldía. Es más, están invitados al PMU para hacer seguimientos a las marchas que ustedes mandaron a hacer para generar desorden”.

El alcalde manifestó que la marcha del viernes 10 de octubre, que iniciará en el Tecnológico de Antioquia a las 10 de la mañana y cuyo punto de encuentro con las movilizaciones se hará en Punto Cero, terminará en el Politécnico, donde se realizará la reunión con el Ministerio del Interior.

“Hago responsable a Petro y a sus funcionarios de lo que pueda ocurrir mañana en Medellín. Dejen de incitar al odio. Dejen tranquila a Medellín y a Colombia entera”.

Secretaría de Seguridad

Manuel Villa, secretario de seguridad de Medellín, de nuevo insiste en que desde el despacho la instrucción que se dio fue la de hacer presencia, acompañamiento y evitar actos de vandalismo y que la labor desde el PMU fue evitar que la situación se saliera aún más de control.

“Mediar, disuadir y proteger a la ciudadanía. En ningún momento se ordenó intervenir para disolver la protesta. Desde las cinco y veinte de la tarde, nuestros gestores fueron agredidos por un grupo de manifestantes violentos. Durante más de dos horas intentaron contener la situación nuestros gestores sin responder con violencia, mientras eran golpeados, le lanzaban objetos, pintura y sustancias químicas, y se vandalizaban bienes públicos y bienes privados”, dijo el funcionario.

En cuanto al grupo de acción directa de control y seguridad de la Secretaría de Seguridad , el funcionario Villa recalcó que los funcionarios no estaban armados y que tampoco están para tener confrontaciones con los manifestantes.

“Nuestros gestores son agentes de cambio en el entorno social que los rodea, guardianes del orden, la seguridad y la convivencia ciudadana. Son puentes de diálogo entre las autoridades y la comunidad, mediadores que evitan los conflictos, que los conflictos escalen a la violencia. Y quiero ser enfático, no son policías, no tienen autoridad de policía, no son agentes de control ni portan armas”.

Cabe aclarar que, ante esta declaración, Caracol Radio pudo evidenciar que durante la marcha algunos funcionarios también reaccionaron con violencia contra los manifestantes.

Finalmente, indicó que han entregado a las autoridades todas las denuncias sobre lo ocurrido en esa marcha y que también pidió que se investiguen todos estos hechos.