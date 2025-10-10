El martes se definirá aseguramiento a imputados en escándalo del AMVA durante alcaldía Quintero

Medellín, Antioquia

La juez séptima de control de garantías de Medellín, que adelanta el proceso por el millonario desvío de recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle, anunció que se tomará varios días para analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y el apoderado de las víctimas, antes de tomar una decisión frente a la solicitud de medida de aseguramiento intramural.

Según el ente acusador, existe riesgo de obstrucción del proceso por parte de los imputados, entre ellos la exfuncionaria del Área Metropolitana Yaneth Rúa García y los exrepresentantes legales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús González, por el presunto desvío de más de 2.400 millones de pesos mediante contratos adjudicados entre 2020 y 2022.

Audio clave: Misael Cadavid habla de apoyo de Quintero y Luis Pérez

Durante la audiencia, el apoderado de las víctimas aportó un audio revelado por el medio Vorágine en 2022, en plena campaña electoral, en el que se escucha a Misael Cadavid —hoy imputado— asegurando que tenía el respaldo del entonces alcalde Daniel Quintero y del exgobernador Luis Pérez para su aspiración a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.

“Mira, te cuento que el lunes pasado ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez. Entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la alcaldía”, se le escucha decir a Cadavid en la grabación. En el mismo audio sugiere enviar hojas de vida para acceder a posibles “carguitos” que —según él— serían gestionados por funcionarios de la administración distrital.

Pactos para sacar provecho del contrato

En este mismo proceso, la Fiscalía también reveló audios en los que se escucha a la supervisora del contrato pactando con Misael Cadavid cómo sacar una rentabilidad adicional, a pesar de que el convenio ya incluía un 8% por administración. En las grabaciones, se habla de inflar costos, fraccionar facturas y cobrar por bienes no ejecutados para incrementar los ingresos de los contratistas, con la anuencia de la funcionaria pública.

Uno de los audios incluye frases como:

“Si un souvenir lo conseguimos a 45, lo facturamos en 50. Eso es parte de nuestra rentabilidad”.“Si en el convenio dice que el refrigerio vale $6.000 y lo consigo en $4.000, igual me tienes que dar una factura por seis”.