“¿Qué de malo tiene evitar que vandalicen?”: secretario de Seguridad por marcha pro -Palestina

Medellín

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, respondió a los pronunciamientos y denuncias por presuntas agresiones e irregularidades cometidas por funcionarios de la Alcaldía de Medellín durante la manifestación pro Palestina del pasado 7 de octubre, jornada en la que diez gestores de seguridad y dos manifestantes resultaron lesionados.

Villa negó que desde la Secretaría o la Alcaldía de Medellín se hubiera dado la orden a los Gestores de Seguridad de impedir o disolver la protesta. Aseguró que las instrucciones fueron “hacer presencia institucional, prevenir el vandalismo, mediar, disuadir y proteger a la ciudadanía”.

Según explicó, hacia las 5:20 p.m. un grupo de gestores fue agredido por manifestantes violentos y que, durante más de dos horas, intentaron contener la situación “sin responder con violencia”, mientras eran golpeados y les lanzaban objetos, pintura y sustancias químicas, al tiempo que se vandalizaban bienes públicos y privados. De acuerdo al secretario, la intervención de la Fuerza Pública se produjo únicamente después de que se solicitara apoyo formal ante la continuidad de las agresiones.

“¿Qué de malo tiene evitar que se quemen las cosas, que rompan vidrios o vandalicen los bienes públicos y privados? ¿Qué de malo tiene pedir respeto, convivencia y orden? ¿Acaso está mal cumplir con nuestro deber de proteger la ciudad y a la gente?”, expresó Manuel Villa.

El secretario también rechazó las afirmaciones que vinculan a los gestores con estructuras ilegales, calificándolas como “irresponsables y temerarias”, pues, según dijo, atentan contra la confianza ciudadana y deslegitiman un programa institucional “que ha demostrado resultados concretos”.

Investigaciones por presuntas agresiones

El secretario Manuel Villa manifestó que los gestores de seguridad son civiles sin pertenencia a la Fuerza Pública ni porte de armas, y que en su mayoría son veteranos con experiencia en mediación, derechos humanos y manejo de conflictos. Enfatizó que desde la Secretaría de Seguridad se respeta la protesta social siempre que sea pacífica.

Por estos hechos, cabe recordar que la Personería de Medellín abrió una indagación previa por presuntas agresiones a manifestantes. Según informó la entidad, el objetivo de esta actuación es verificar y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, así como identificar e individualizar a los servidores públicos que pudieran estar involucrados en las presuntas irregularidades.