Precio del dólar en Venezuela para este 10 de octubre, según el BCV

Recientemente, se dio a conocer que María Corina Machado será reconocida con el premio nobel para la paz 2025. Una noticia que ha conmovido a muchas personas, pues significa un reconocimiento a la lucha que ha llevado desde hace años la exdiputada venezolana en contra del gobierno de Nicolás Maduro, quien fue acusado de haber ganado la presidencia del país con irregularidades.

Este premio le fue otorgado por su arduo trabajo para hacer valer los derechos humanos del pueblo venezolano. Según informó el Comité Noruego del Nobel, lo que hizo también Machado, fue mantener viva la llama de la democracia en una época oscura para el país.

Por otro lado, esta clase de premios se le entrega anualmente a una persona que haya hecho más de los términos establecidos por el creador de los Premios Nobel, Alfred Nobel, químico sueco. Este premio lo recibió más antes el expresidente, Juan Manuel Santos, luego de haber logrado “la paz” con las entonces FARC en el territorio colombiano.

Esto puede representar una luz para el país bolivariano, pues el país cuenta con sanciones económicas fuertes, sin contar la falta de garantías en temas de seguridad y política.

Precio del dólar en Venezuela HOY, 10 de octubre

Según informó en Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este 8 de octubre es de 193,29960000 bolívares. Este valor lo puede visualizar en la plataforma de Instagram, en la cuenta oficial del BCV.

Un dato importante a tener en cuenta, es que esta entidad no actualiza sus informes económicos desde julio del 2025, pues no existen detalles que permitan realizar un análisis económico. Sin embargo, a diario se encargan de presentar el precio actualizado de algunas monedas del mundo.

Precio de otras monedas extranjeras en Venezuela HOY, 10 de octubre

El Banco Central de Venezuela, no solo se encarga de presentar el precio del dólar en territorio, sino que también muestra el valor de otras monedas y la cotización que tienen. Esto son los valores que estableció el BCV para este 10 de octubre, recuerde que estos precios se actualizan a diario:

Euro: 223,63797222 bolívares

bolívares Yuan chino: 27,13357664 bolívares

bolívares Lira turca: 4,63401513 bolívares

bolívares Rublo ruso: 2,37967826 bolívares

Precio del dólar en Colombia HOY, 10 de octubre

Según el TRM del Banco de la República, el precio del dólar, hoy en Colombia para este 10 de octubre, es de $3.894 pesos. Esto representa un decrecimiento en su valor, ya que el día de ayer, 9 de octubre, su cotización se estableció en $3.976 pesos.

Desde agosto del 2025 comenzó a caer el precio del dólar, cotizándose por debajo de los $3.900 pesos en comparación de julio, donde su precio se establecía por encima de los $4.000 pesos. Por otro lado, si desea consultar mayor información o saber más detalles sobre el comportamiento del dólar y el reciente incremento de la inflación en Colombia, puede hacerlo aquí.

