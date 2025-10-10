¿A cómo está el dólar HOY, 10 de octubre en Colombia?: esto mostró el TRM del Banrep

En Colombia hubo un incremento en la inflación del 5,18% en el mes de septiembre, según indicó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. En los datos analizados por esta entidad, se logró visualizar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en 2024, fue del 0,24 en cuanto a la variación anual, representando un aumento en comparación a este año, que se estableció en 0,32. Asimismo, la variación por año recorrido, disminuyó este 2025, pues su IPC total se fijó en 4,55, mientras que en el 2024 estuvo en 4,58.

Entender estos indicadores, es importante, ya que permiten que se haga un análisis detallado sobre el costo de vida y el comportamiento que está teniendo la inflación en el país. Esto también funciona para que el gobierno estudie las posibilidades de hacer un reajuste a los salarios, pensiones, arriendos, contratos y más.

Por tanto, el comprender esto, también le permite a los usuarios y consumidores, saber cómo cambia el poder adquisitivo del dinero que manejen y las empresas, de igual manera, a través de esto, el gobierno también puede entender como evoluciona la economía en el país.

Euro hoy, 10 de octubre

Investing es una página que se dedica a realizar estudios de marcas, productos e insumos en el mercado internacional, pero también, se encargan de mostrar indicadores económicos en tiempo real. En este caso, para Colombia, el precio del euro para este 10 de octubre se estableció en $4.497 pesos, representando una disminución del 0,56%.

Cierre del dólar en Colombia HOY 10 de octubre

El grupo AVAL se encarga de realizar el cierre del dólar, según lo que presentado en sus actualizaciones diarias, para este 10 de octubre, el cierre que tuvo el dólar fue de $3.886 pesos.

Dólar hoy en Colombia, para este 10 de octubre

Según el TRM del Banco de la República, el precio del dólar, hoy en Colombia para este 10 de octubre, es de $3.894 pesos. Esto representa un decrecimiento en su valor, ya que el día de ayer, 9 de octubre, su cotización se estableció en $3.976 pesos.

Desde agosto del 2025 comenzó a caer el precio del dólar, cotizándose por debajo de los $3.900 pesos en comparación de julio, donde su precio se establecía por encima de los $4.000 pesos.

Cotización del dólar en las diferentes casas de cambio en las principales ciudades del país

El precio del dólar en las principales ciudades del país, depende de lo que se establezca en el TRM del Banco de la República. Teniendo en cuenta esta información, un dato importante es entender que, pese a ello, las casas de cambio se encargan de establecer a cómo los compran y venden:

Bogotá D.C. - Te compran: $3,810 | Te venden: $3,930

- Te compran: | Te venden: Medellín - Te compran: $3,800 | Te venden: $3,940

- Te compran: | Te venden: Cali - Te compran: $3,800 | Te venden: $3,980

- Te compran: | Te venden: Cartagena - Te compran: $3,750 | Te venden: $3,980

- Te compran: | Te venden: Cúcuta - Te compran: $3,850 | Te venden: $3,900

- Te compran: | Te venden: Pereira - Te compran: $3,730 | Te venden: $3,800

