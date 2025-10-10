¿Por qué el presidente Donald Trump no recibió el Premio Nobel de Paz?

A esta hora, hay una expectativa en Estados Unidos por la respuesta del presidente Donald Trump, luego de no haber sido galardonado con el anhelado Premio Nobel de la Paz, a pesar de haber gestionado un acuerdo de cese al fuego entre Hamás e Israel y de que varios mandatarios en el mundo presionaran al comité noruego para otorgárselo.

Hace pocas horas el mundo conoció que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, por “mantener viva la llama de la democracia”, según anunció el Comité Noruego del Nobel.

El comité decidió centrar su atención en Venezuela este año, en medio de las reiteradas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en las últimas semanas o incluso meses aseguró públicamente que merece el Premio Nobel de la Paz.

El presidente Trump aseguró que “en tan solo siete meses, he puesto fin a siete guerras ‘interminables’”, afirmó durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el mes pasado. “Ningún presidente ni primer ministro, ni siquiera ningún otro país, ha hecho jamás nada parecido”.

En declaraciones a la prensa este jueves, elevó la lista a ocho, añadiendo a su lista el alto el fuego en Gaza anunciado en los últimos días.

Al menos ocho líderes mundiales, entre ellos el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, habían respaldado su candidatura al premio NObel de Paz.

El Nobel responde

Durante el anuncio en Oslo, el presidente del Comité Noruego del Nobel afirmó estar ajeno a las campañas y presiones políticas sobre posibles nominados.

“Cada año nos reunimos en una sala llena de retratos de ganadores del Nobel. Es un lugar lleno de coraje e integridad. Nuestras decisiones se basan en el trabajo y en la voluntad de Alfred Nobel”, señaló el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, en rueda de prensa.

Cada año, el Comité Noruego del Nobel, compuesto por cinco miembros, evalúa a cientos de candidatos antes de elegir a los galardonados. Los miembros del comité son nombrados por el parlamento noruego según el testamento de Alfred Nobel, industrial sueco del siglo XIX.

Los galardonados se anuncian en octubre y Trump aparentemente estaba en esa baraja luego de que se conociera que en enero de este año, días después de su regreso a la Casa Blanca, una congresista republicana, nominara al mandatario para el premio.

Antes del anuncio, expertos en el galardón ya anticipaban que Trump no sería elegido, ante la percepción de que su administración ha contribuido a “desmantelar el orden internacional” que el comité busca reconocer.

¿El último intento de Trump?

Según medios noruegos, Trump habría realizado un último intento para influir en la decisión, luego de que trascendiera que llamó sin previo aviso al primer ministro de Noruega para preguntar por el premio.

Hasta el momento, el mandatario no se ha pronunciado sobre el resultado. Sin embargo, en días previos criticó al comité por haber premiado en 2009 al expresidente Barack Obama, de quien dijo “no hizo nada para merecerlo”.

Antes de que se conociera el galardonado, en su red social Truth Social, el presidente Trump aseguró que “nunca obtendré un Premio Nobel de la Paz sin importar lo que haga, pero la gente sabe el trabajo que he hecho, y eso es todo lo que me importa”.