Premio Nobel de Paz: María Corina, Juan Manuel Santos y otros latinos que han hecho historia

María Corina Machado se convirtió en la séptima persona latinoamericana en la historia en recibir un premio Nobel de Paz. Un galardón que se le da a una organización o persona que “haya trabajado más o mejor en avo de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de congresos de paz”, según el testamento de Alfred Nobel.

El Comité Noruego del Nobel ha decidido en 7 ocasiones dar este título hombres y mujeres latinoamericanos que han logrado hitos importantes que han dado pasos de paz en la región latinoamericana.

Es así como, además de María Corina Machado, estos son los otros seis latinoamericanos que han ganado el premio Nobel de Paz a lo largo de su historia.

Carlos Saavedra Lamas (Argentina, 1936)

Franklinn Delano Roosevelt y Carlos Saavedra Lamas / Keystone-France Ampliar

Saavedra Lamas Fue el primer latinoamericano en recibir un Premio Nobel de cualquier categoría. Fue galardonado por su crucial papel como mediador para poner fin a la Guerra del Chaco (1932-1935), un devastador conflicto armado entre Bolivia y Paraguay.

Como ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Saavedra Lamas presidió un comité de mediación que finalmente logró que ambas naciones firmaran un armisticio en 1935. Además, fue el principal impulsor del Pacto Antibélico Saavedra Lamas, un tratado de no agresión y conciliación firmado por varias naciones sudamericanas y que luego fue adoptado por la Sociedad de Naciones.

Adolfo Pérez Esquivel (Argentina, 1980)

View of Nobel Prize-winning Argentine Human Rights activist, artist, and educator Adolfo Pérez Esquivel in his office, Buenos Aires, Argentina, 1980. On the wall behind him is a poster of Martin Luther King Jr. (Photo by Eduardo Comesaña/Getty Images) / Eduardo Comesana Ampliar

El segundo en esta destacada lista también es un argentino. Por ser un defensor de los derechos humanos y un firme proponente de la resistencia no violenta durante la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983).

Arquitecto y escultor de profesión, Pérez Esquivel fue un destacado activista que, a través del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), denunció las atrocidades del régimen, incluyendo torturas, desapariciones forzadas y asesinatos. A pesar de haber sido él mismo encarcelado y torturado, nunca abandonó su compromiso con la paz y la justicia social, convirtiéndose en un símbolo de la lucha pacífica contra la opresión.

Alfonso García Robles (México, 1982)

Alfonso García Robles Ampliar

Avanzando más en la historia del premio Nobel de Paz, se encuentra el mexicano, Alfonso García Robles. Básicamente, este premio le fue otorgado por su incansable trabajo en favor del desarme nuclear, especialmente en América Latina.

Conocido como el “padre” del Tratado de Tlatelolco (1967), García Robles fue el arquitecto principal de este acuerdo pionero que estableció a América Latina y el Caribe como la primera zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada. Su labor diplomática en las Naciones Unidas fue fundamental para promover el desarme y la no proliferación a nivel mundial. Compartió el premio con la diplomática sueca Alva Myrdal.

Óscar Arias Sánchez (Costa Rica, 1987)

Costa Rican Pres. Oscar Arias Sanchez with reporters in rear after meeting with US Pres. George H. W. Bush. (Photo by Cynthia Johnson/Getty Images) / Cynthia Johnson Ampliar

La segunda mitad del siglo 20 fue especialmente violento para varios países de Centroamérica. Arias Sánchez recibió el premio Nobel por su rol como artífice de los procesos de paz en Centroamérica durante una época de intensos conflictos armados en la región.

Siendo presidente de Costa Rica, Arias fue el principal promotor del Plan de Paz Esquipulas, que reunió a los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El plan estableció un marco para el cese al fuego, la democratización, las elecciones libres y el fin de la ayuda a fuerzas irregulares en la región, sentando las bases para la pacificación de Centroamérica.

Rigoberta Menchú Tum (Guatemala, 1992)

Rigoberta Menchú / Horacio Villalobos Ampliar

Seguimos en Centroamérica, y est vez fe una mujer que se llevó el reconocimiento. El Comité Noruego del Nobel argumentó que el premio le fue merecido por su lucha por la justicia social y los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala y en todo el mundo.

Activista de origen maya-quiché, Menchú se convirtió en una voz poderosa contra la brutal represión que sufrieron las comunidades indígenas durante la Guerra Civil de Guatemala. A través de su autobiografía y su activismo internacional, visibilizó las masacres, la discriminación y las injusticias padecidas por su pueblo, abogando por la reconciliación etno-cultural basada en el respeto y la dignidad. El premio fue otorgado en el marco del 500 aniversario de la llegada de Colón a América, dándole un fuerte simbolismo a su causa.

Juan Manuel Santos (Colombia, 2016)

Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño | Foto: Colprensa Ampliar

El más reciente latinoamericano en ganar el premio Nobel de paz fue el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos. Por sus decididos esfuerzos para poner fin a más de 50 años de guerra civil en Colombia, que culminaron en el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP.

Como presidente de Colombia, Santos lideró un complejo y largo proceso de negociación que, a pesar de los obstáculos (incluido el rechazo inicial del acuerdo en un plebiscito), persistió hasta lograr un pacto definitivo. El comité del Nobel reconoció su valentía y determinación para buscar una solución pacífica al conflicto armado más largo del continente americano, incluso cuando el resultado era incierto.

