¡Vuelve a subir! Cotización oficial del dólar en Venezuela, según Banco Central de Venezuela

La economía de Venezuela, lleva varios años reflejando una grave crisis que se está viviendo en dicho país, la cual, se agudizó para el año 2024, cuando en unas controversiales elecciones presidenciales, Nicolás Maduro se hizo nuevamente con el poder, lo que causo un gran impacto negativo en la economía de dicha nación.

En conjunto con esto, una de las principales características que ha tenido este país, ha sido la inestabilidad de su economía, la cual, en ciertas ocasiones ha ilusionado a los venezolanos con ciertas mejoras, sin embargo, nunca ha podido mantener esta tendencia durante el tiempo.

Sin embargo, toda esta situación, la cual ha sido agudizada por la mala administración de sus gobernadores, no es resultado del azar, pues ha sido un conjunto de sucesos que han ido sumergiendo a Venezuela en una crisis, que cada vez se ve más lejos de ser solucionada. Estos sucesos, según los expertos, son los siguientes:

Salida de petroleras extranjeras

Estados Unidos ha tomado diferentes medidas frente a la compra e inversión de petróleo en Venezuela, las cuales, en las últimas décadas, han potenciado la crisis en el país. En 2022, la gobernación de Joe Biden, alivianó las medidas contra el país bolivariano, por lo que petroleras como Chevron, pudieron retomar sus actividades, lo que mostró un destello de mejora en el país.

Sin embargo, Estados Unidos había advertido que las elecciones de 2024, deberían tener todas las garantías necesarias que aseguraran que habría transparencia en el proceso electoral. Sin embargo, pasó todo lo contrario, por lo que Donald Trump, aseguró que las medidas serían mucho más estrictas, por lo que se revocaron todas las licencias que requerían las petroleras para operar en Venezuela.

En conjunto con esto, la devaluación de la moneda nacional, el bolívar, las sanciones secundarias y la caída del precio del petróleo, que continúa siendo una fuente de ingreso importante en el país, han aportado a que esta nación, se encuentre sumergida en una crisis, que no parece cerca de terminar.

Precio del dólar en Venezuela HOY 9 de octubre

El bolívar, que es la moneda oficial de Venezuela, continúa devaluándose frente al dólar estadounidense, en una tendencia que ya se ha vuelto constante en los últimos meses. Para el día de hoy, tuvo una caída cercana a los 2 bolívares.

Según esto, el precio que regirá para el dólar en Venezuela para hoy, 9 de octubre, es de 191,3661 bolívares.

Precio del dólar en Colombia

Para el día de hoy, se evidenció un aumento en el precio del dólar, pues tuvo un crecimiento cercano a los $13 pesos colombianos, que si bien no es un aumento muy significativo, se acerca nuevamente a la barrera de los $3,900 COP

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar que regirá en Colombia para hoy, 9 de octubre, es de $3.976 pesos colombianos.

