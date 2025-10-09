¡Nuevo incremento! Precio del dólar en Colombia para HOY 9 de octubre, según Banrep

Recientemente, fue revelado un informe realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el cual, además de presentar los países con las tasas de visas rechazadas más altas, se establecieron diferentes motivos, los cuales causaban que las solicitudes de este documento, fueran negadas.

En este informe, en el que se evidenció que países como Laos, Somalia o Senegal se enfrentaban a una tasa de negación que ronda el 70%, también se realizó un ranking de los países latinoamericanos que presentaban mayores dificultades a la hora de que sus solicitudes fueran aprobadas, en el cual, Colombia ocupó el puesto número 12, con un porcentaje de visas negadas cercano al 25%.

Dentro de las diferentes razones que afectan su elegibilidad en este proceso, se encuentra principalmente la falta de documentos y certificados que demuestren que usted tiene lazos o razones por las cuales regresar a su país de origen, como por ejemplo, la falta de un ingreso económico estable, o una buena liquidez financiera.

Además, desde la administración del presidente Donald Trump, se ha establecido que la información proporcionada es fundamental, por lo que a la hora de llenar documentos, o expedir certificados, es importante que la información sea real y sustentable. Pues el incluir datos poco claros o incompletos, causará una aleta en los agentes migratorios, quienes, por este motivo, posiblemente rechacen su solicitud.

Recuerde que desde el 1 de octubre, el precio para solicitar la visa presentó un aumento, pues se estableció en un valor aproximado de $435 dólares americanos, es decir, cerca de 1′700,000 pesos colombianos.

¿Cuál es el precio del dólar en Colombia para HOY 9 de octubre?

Para el día de hoy, se evidenció un aumento en el precio del dólar, pues tuvo un crecimiento cercano a los $13 pesos colombianos, que si bien no es un aumento muy significativo, se acerca nuevamente a la barrera de los $3,900 COP

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar que regirá en Colombia para hoy, 9 de octubre, es de $3.976 pesos colombianos.

Precio del dólar en diferentes ciudades del país

La información presentada a continuación, refleja un promedio de los valores establecidos por diferentes casas de cambio y entidades bancarias en otras ciudades, sin embargo, estos precios deben ser tomados como una referencia, y no como un precio fijo para la compra o venta.

Bogotá D.C. - Te compran: $3,815 | Te venden: $3,924

- $3,815 | $3,924 Medellín - Te compran: $3,780 | Te venden: $3,928

- $3,780 | $3,928 Cali - Te compran: $3,837 | Te venden: $3,980

- $3,837 | $3,980 Cartagena - Te compran: $3,700 | Te venden: $3,930

- $3,700 | $3,930 Cúcuta - Te compran: $3,840 | Te venden: $3,875

- $3,840 | $3,875 Pereira - Te compran: $3,850 | Te venden: $3,950

