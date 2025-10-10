Maduro tendrá más dificl perseguir a Maria Corina tras ganar este Nobel de Paz: Juan Manuel Santos

En entrevista con Caracol Radio, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz 2016, calificó como un “gran acierto” la decisión del Comité Noruego de otorgar el Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado, líder opositora venezolana, a quien reconoció por su “valentía y perseverancia en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela”.

“El comité del Nobel acertó al escoger a María Corina. Ella ha sido una persona realmente valiente, perseverante en su lucha por cobrar la libertad y la democracia en Venezuela. Este premio es un reconocimiento del mundo entero a su esfuerzo”, afirmó Santos.

El exmandatario colombiano, que recibió el Nobel por su papel en la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, aseguró que este reconocimiento internacional le otorga a María Corina Machado una protección simbólica frente al régimen de Nicolás Maduro, al mismo tiempo que revitaliza la esperanza del pueblo venezolano.

“Conociendo ese tipo de regímenes, no sería tan extraño que intentaran algo en su contra, pero sin duda ahora sería mucho más difícil. Esto le da un estatus muy especial, un escudo político y moral que Maduro tendrá que tener en cuenta”, explicó.

Santos comparó el efecto que tuvo su propio Nobel con lo que podría significar este para Venezuela. Según él, en ambos casos, el reconocimiento llegó en momentos de incertidumbre política y desánimo ciudadano.

“Cuando gané el Nobel, Colombia acababa de rechazar el acuerdo de paz en el plebiscito. Fue un impulso para seguir adelante. En Venezuela puede pasar lo mismo: la gente que ha perdido la esperanza vuelve a ilusionarse, porque siente que el mundo entero está detrás de ellos”, señaló.

Noticia en desarrollo...