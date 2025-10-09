Vive Cartagena Fest 2025: serán seis días de música y buena comida

Cartagena se prepara para vivir seis días llenos de sabor, alegría y tradición con la llegada del VIVE CARTAGENA FEST 2025, una celebración que reunirá lo mejor de la identidad caribeña a través de su música, su cocina y su gente.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Organizado por Gen Caribe, el festival promete convertirse en uno de los eventos más esperados del año, con una agenda que combina muestras gastronómicas, concursos, espectáculos artísticos y actividades para toda la familia, previsto para el parque de la Villa Olímpica.

El frito cartagenero, protagonista de la fiesta

El corazón del evento será la tradicional Fiesta del Frito, un homenaje al sabor popular que distingue a Cartagena.

Los asistentes podrán disfrutar de las mejores arepas de huevo, empanadas, carimañolas, butifarras, y una muestra especial con chicharrón y pescao con yuca, platos emblemáticos que forman parte del alma gastronómica de la región.

“Aquí se celebra lo nuestro, desde la olla hasta la tambora”, destacan los organizadores, quienes resaltan que este espacio busca exaltar la riqueza culinaria y apoyar a los emprendedores que mantienen viva la tradición del frito cartagenero.

Diversión, cultura y entretenimiento para todos

El Vive Cartagena Fest 2025 ofrecerá una variada programación para disfrutar en familia, con torneos, concursos y espacios pensados para grandes y chicos.

Entre las actividades destacadas se encuentran:

• Torneo de mini tejo y dominó

• Concurso de baile urbano y folclórico

• Zona infantil con carros eléctricos

• Atención integral para mascotas

• Presentaciones culturales y una gran noche de fandango con las mejores bandas del Caribe

Cada jornada será una oportunidad para disfrutar del espíritu alegre y hospitalario que caracteriza a Cartagena, en un ambiente seguro, diverso y lleno de color.

Impulso al talento y la economía local

Más allá del entretenimiento, el Vive Cartagena Fest tiene un propósito social y económico: fortalecer la economía popular y promover el talento local.

El evento servirá como vitrina para artesanos, cocineros, bailarines, músicos y pequeños emprendedores que encuentran en esta plataforma una oportunidad para visibilizar su trabajo.

“Queremos que el festival sea un punto de encuentro donde Cartagena se reconozca en su cultura, en su sabor y en su gente”, expresó el equipo de Gen Caribe, organizador del encuentro.

Detalles del evento

• Fechas: Del 8 al 13 de octubre de 2025

• Lugar: Cartagena de Indias

• Organiza: Gen Caribe – Cultura, Gastronomía y Ciudad

VIVE CARTAGENA FEST 2025

¡Un festival, mil experiencias!Una cita imperdible para quienes aman el Caribe, su gente y sus tradiciones.