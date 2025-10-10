FestiGuitarras 2025: un plan para el puente festivo en Cartagena

En el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena de Indias tuvo lugar la inauguración del XII Festival Internacional de Guitarra – FestiGuitarras 2025, el cual se extiende hasta el domingo 12 de octubre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La gala inaugural contó con la presentación de destacados artistas y agrupaciones: Marisa Sardo (Argentina), Marcelo Sánchez (Colombia), Uninorte Jazz Messengers (Colombia), Divergente Dúo (Colombia), Daniel Casares (España), el Ensamble Delphín de Música (Colombia), entre otros, en un concierto que permitió recorrer los múltiples lenguajes de la guitarra, desde lo clásico hasta el flamenco, el jazz y las nuevas fusiones contemporáneas.

La duodécima versión de FestiGuitarra es una oportunidad para robustecer la agenda del turismo cultural de Cartagena de Indias, ofreciendo una oportunidad para los amantes de la música de disfrutar de conciertos, clases magistrales y experiencias musicales con propósito, en medio de la semana de receso escolar y del puente festivo.

“Sin lugar a dudas, Cartagena de Indias siempre será un buen plan con innumerables alternativas para todos los turistas que nos visiten y los cartageneros. Un imperdible de este puente festivo es el FestiGuitarras, un evento que nos fortalece como destino turístico cultural y que reúne a virtuosos guitarristas, intérpretes de diversos géneros y nacionalidades, ofreciendo una programación robusta y diversa para apreciar y disfrutar de buena música”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

El XII Festival Internacional de Guitarra se realiza con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Corporación de Turismo de Cartagena, en escenarios emblemáticos como el Teatro Adolfo Mejía, el Palacio de la Proclamación, la Iglesia San Pedro Claver, el Museo Histórico de Cartagena (MUHCA), UNIBAC y el Hotel Intercontinental.

Agenda y acceso

Viernes 10 de octubre:

• 9:00 a.m. Clases magistrales de guitarra. Unibac

• 11:00 a.m. Concierto para niños. Teatro Adolfo Mejía

• 8:00 p.m. Cena/concierto.

Hotel Intercontinental

Sábado 11 de octubre

• 9:00 a.m. Agenda académica. Palacio de la Proclamación

• 11:00 a.m. Concierto acústico. Palacio de la Proclamación.

• 3:00 p.m. Trae tu guitarra. Palacio de la Proclamación.

• 7:00 p.m. FestiGuitarra Sessions. Teatro Adolfo Mejía.

Domingo 12 de octubre

• 9:00 a.m. Agenda académica. Palacio de la Proclamación

• 11:00 a.m. Concierto acústico. Palacio de la Proclamación.

• 11:00 a.m. Concierto. Iglesia de San Pedro Claver

• 7:00 p.m. Concierto de clausura.

Teatro Adolfo Mejía

“Cada año el festival se renueva como un espacio para el encuentro y el crecimiento. Nos inspira ver cómo la guitarra sigue conectando generaciones, géneros y culturas en una ciudad tan maravillosa como Cartagena, epicentro cultural de Colombia. Gracias a toda la institucionalidad que nos ha abrazado y respaldado. Ha sido un inicio maravilloso y esperamos a todos los turistas que nos visitan, al igual que a todos los cartageneros en esta edición que tendrá múltiples conciertos y actividades que debemos aprovechar”, destacó Claudia Fadul, directora ejecutiva del festival.

Para asistir a FestiGuitarras, conocer su programación, artistas, agenda académica y adquirir las entradas está habilitado el Passline – XII Festival Internacional de Guitarra 2025 enwww.festiguitarras.com. En todos los conciertos hay posibilidad de acceso libre hasta completar aforo.