SENA presenta el Programa GABO para conectar el talento técnico de Iberoamérica

Cartagena fue escenario de un hecho histórico para la formación técnica y tecnológica en Iberoamérica. El SENA lanzó oficialmente el Programa GABO, una iniciativa que busca fortalecer la movilidad internacional, el intercambio de conocimientos y la cooperación entre instituciones de formación de la región.

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Durante el encuentro, representantes de Colombia, Chile, Costa Rica, España, Perú y República Dominicana se dieron cita para construir una agenda conjunta orientada a generar más oportunidades para aprendices y estudiantes, promoviendo experiencias internacionales que fortalezcan sus competencias y amplíen sus horizontes profesionales.

“La movilidad internacional es mucho más que un traslado; es una experiencia que transforma al aprendiz, fortalece a las instituciones de formación y genera impacto en las comunidades. Cada aprendiz regresa con nuevos conocimientos, abre horizontes y fortalece su proyecto de vida y el de su entorno” destacó Elena Montobbio, directora de OIT-Cinterfor.

Como uno de los momentos más importantes de la jornada, las entidades participantes firmaron un Memorando de Entendimiento que formaliza su compromiso de trabajar de manera articulada en proyectos de formación, transferencia de conocimiento, innovación educativa y movilidad académica.

Las instituciones firmantes fueron el SENA de Colombia, SNA Educa de Chile, INA de Costa Rica, Grupo Educativo IBADIE de España, SENATI de Perú e INFOTEP de República Dominicana, organizaciones que comparten el propósito de fortalecer la educación técnica y tecnológica como motor de desarrollo para sus países.

“Este programa busca descolonizar el conocimiento, fortaleciendo desde nuestras propias realidades una construcción latinoamericana basada en la agroecología y las experiencias compartidas”: Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director general del SENA.

El lanzamiento del Programa también permitió abrir un espacio de diálogo sobre los desafíos que enfrenta la formación profesional en un mundo cada vez más conectado. Los participantes coincidieron en la importancia de generar alianzas que faciliten la circulación del conocimiento, la innovación y las experiencias de aprendizaje entre diferentes territorios.

Durante el conversatorio internacional, los representantes compartieron experiencias exitosas desarrolladas en sus instituciones y destacaron cómo la movilidad académica contribuye a fortalecer habilidades técnicas, competencias interculturales y capacidades para responder a las nuevas demandas del mercado laboral.

Como resultado de este primer encuentro, las entidades acordaron avanzar en la implementación de un proyecto piloto durante el segundo semestre del año, que permitirá comenzar a materializar los objetivos trazados en materia de cooperación y movilidad internacional.

“Quiero que mi historia inspire a otros jóvenes y emprendedores a demostrar que el esfuerzo abre oportunidades inimaginables. La formación técnica no debe verse como una opción menor, sino como una profesión de gran valor económico capaz de cambiar vidas.” dijo Luisa María Ayola, aprendiz SENA.

Con este primer paso, el Programa GABO comienza a convertirse en una realidad para cientos de jóvenes que buscan ampliar sus oportunidades de formación. La apuesta ahora es seguir construyendo puentes entre países para que el talento, el conocimiento y las experiencias circulen libremente por Iberoamérica.