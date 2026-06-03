Policía de Bolívar fortalece operativos de seguridad y protección al patrimonio histórico

Mientras las calles empedradas de Santa Cruz de Mompox reciben a visitantes que llegan atraídos por siglos de historia, y los senderos naturales de San Juan Nepomuceno invitan a descubrir la riqueza ambiental de los Montes de María, un grupo de policías trabaja silenciosamente para garantizar que cada experiencia turística se desarrolle de manera segura, respetuosa y responsable.

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Se trata de los hombres y mujeres que integran el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Policía Bolívar, quienes diariamente recorren plazas, iglesias, malecones, parques y corredores turísticos llevando un mensaje de prevención, orientación y cuidado del patrimonio cultural y natural del departamento.

Su labor comienza mucho antes de la llegada de los turistas. En coordinación con autoridades locales, operadores turísticos, comerciantes y comunidades, desarrollan jornadas de sensibilización para promover prácticas responsables, prevenir delitos que afectan al sector y fortalecer la protección de bienes históricos y culturales que hacen de Bolívar uno de los destinos más atractivos del país.

En Mompox, declarada Patrimonio de la Humanidad, los uniformados acompañan actividades culturales, orientan a visitantes nacionales y extranjeros y promueven el respeto por los espacios históricos que conservan la memoria de la independencia colombiana. Allí, cada conversación con un turista se convierte en una oportunidad para fortalecer la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia por el patrimonio.

La presencia institucional también se extiende hasta San Juan Nepomuceno, donde los esfuerzos se enfocan en la protección de los recursos naturales y la promoción de un turismo sostenible. A través de campañas pedagógicas, los policías invitan a viajeros y residentes a preservar los ecosistemas y a disfrutar de los atractivos turísticos de manera responsable.

En Magangué, punto estratégico sobre las aguas del río Magdalena, el trabajo se concentra en la orientación a visitantes, la prevención de conductas que puedan afectar la convivencia y el fortalecimiento de alianzas con los diferentes actores del sector turístico. La cercanía con la comunidad ha permitido consolidar una red de apoyo que contribuye a la seguridad de quienes recorren esta importante zona del departamento.

La conmemoración del Día Internacional del Turismo Responsable resalta la importancia de este trabajo preventivo que desarrolla la Policía Nacional en los territorios turísticos de Bolívar, donde la seguridad y la preservación del patrimonio avanzan de la mano.

“Proteger el turismo es proteger nuestra historia, nuestras tradiciones y las oportunidades de desarrollo de las comunidades. Nuestros policías trabajan diariamente para que visitantes y habitantes disfruten de espacios seguros, promoviendo un turismo responsable que contribuya al crecimiento y la preservación del patrimonio de Bolívar”, destacó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Detrás de cada campaña, recorrido y actividad de prevención existe un compromiso permanente con la protección de los tesoros culturales y naturales del departamento. Son acciones que muchas veces pasan desapercibidas, pero que permiten que miles de visitantes descubran la riqueza de Bolívar mientras sus comunidades conservan aquello que las hace únicas.