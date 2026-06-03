Veolia recuperó ocho puntos críticos en Cartagena y recolectó 381 toneladas de residuos

Veolia ejecutó la intervención y embellecimiento de ocho puntos críticos de arrojo clandestino de basuras en su área de cobertura dentro de Cartagena, logrando la remoción de 381 toneladas de desechos acumulados. Los operativos se concentraron en sectores estratégicos de alta circulación como el Alto Bosque, el entorno de Ceballos, las avenidas del Lago, Crisanto Luque, del Bosque y Pedro de Heredia a la altura del barrio Armenia, además del callejón de la cárcel de Ternera.

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Estas zonas críticas se caracterizan por el acopio ilegal de escombros, residuos vegetales, materiales de construcción y enseres inservibles no compactables. De acuerdo con la compañía, este panorama es alimentado por malas prácticas ciudadanas y por la disposición irregular de desechos a manos de recolectores informales, habitantes de calle y vehículos de tracción animal o mecánica que operan de forma clandestina.

El plan de choque requirió la capacidad operativa de parte de los 1.001 colaboradores de la empresa, quienes además adelantaron labores complementarias de barrido de avenidas principales, corte de césped, poda de árboles, limpieza integral de parques e instalación de cestas papeleras y contenedores. Con este despliegue, la entidad busca acelerar la transformación ecológica, optimizar la gestión de los recursos naturales en los espacios urbanos y reducir el impacto ambiental adverso.

Las directivas de la empresa medioambiental hicieron un llamado a los cartageneros para unir esfuerzos que permitan mantener la sostenibilidad de estas áreas recuperadas. Asimismo, enfatizaron en la importancia de trabajar de la mano con la institucionalidad local, los gremios y las comunidades para consolidar una cultura ambiental genuina que evite el resurgimiento de botaderos satélites y promueva el desarrollo social y cultural de la ciudad.