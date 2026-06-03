El Festival de Macetas de Cali llega a Cartagena en un inédito intercambio patrimonial

La Asociación de Mujeres Artesanas de Macetas de Alfeñique – ASOMACETAS, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Cali, realizará por primera vez en la ciudad de Cartagena el Lanzamiento Nacional del Festival de Macetas 2026, bajo el lema “El arte dulce que nos une”, una apuesta cultural que busca fortalecer la circulación y promoción nacional de esta emblemática tradición caleña reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia desde el año 2013.

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El evento central se llevará a cabo en nuestra ciudad, en la sede del Centro Cultural Ángeles Somos en el barrio Torices, calle 49, No. 17-61 el próximo sábado 6 de junio de 2026, de 10:00 a 12:00 M y luego de 2:00 a 4:00 p.m., en el centro cultural Ángeles Somos, en un encuentro que unirá la tradición de ángeles somos con el arte dulce de las macetas de alfeñique, símbolo de amor, familia y celebración en Cali y el Valle del Cauca.

La jornada contará con la participación de artesanas portadoras de la tradición, cocina en vivo, puesta en escena de “La Ruta Dulce del Ahijado” y la presencia de representantes del sector cultural, gastronómico e institucional. El evento busca generar un intercambio cultural entre territorios que comparten profundas raíces festivas y patrimoniales.

Este importante encuentro hace parte del proyecto “La Ruta Dulce del Festival de Macetas 2026. Un encuentro intergeneracional de amor y tradición”, ganador de la Convocatoria de Proyectos de Interés Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

PROGRAMACION:

Sábado 6 de junio de 2026

Actividades de intercambio cultural con la tradición de Ángeles Somos.

10:00 am a 12:00

 Puesta en escena “La Ruta Dulce del Ahijado”

 Cocina en vivo con público familiar

2:00 a 3:30 pm

 Conversatorio con artesanas portadoras

 Intercambio cultural y patrimonial

Sobre ASOMACETAS

La Asociación de Mujeres Artesanas de Macetas de Alfeñique – ASOMACETAS trabaja por la salvaguardia, transmisión y fortalecimiento de la tradición de las macetas caleñas, promoviendo el reconocimiento del oficio artesanal y el legado cultural de las familias portadoras. Conformada por familias de mujeres artesanas del azúcar que elaboran macetas y dulces de alfeñique hace más de cincuenta años, portadoras de la tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en el año 2013, a través del ingreso a la LRPCI.

Han sido partícipes de las actividades para la construcción del PES y del proceso organizativo del colectivo, así como de la participación en 26 versiones del Festival de las Macetas, organizado por diversas instituciones como la Cámara de Comercio de Cali, Corfecali, Secretaría de Cultura de Cali y Fondo Mixto. En los últimos cuatro años Asomacetas ha ejecutado algunas de las actividades del Festival de Macetas.

Sobre la tradición:

Las macetas de alfeñique son una artesanía tradicional caleña elaborada manualmente con dulce de azúcar, colores y figuras que simbolizan el amor, el afecto y los lazos familiares entre padrinos, madrinas y ahijados. Más que un dulce típico, representan una manifestación cultural profundamente arraigada en la memoria de las familias vallecaucanas, donde regalar una maceta es compartir cariño, identidad y tradición entre generaciones.

Apoyan:

Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes – Programa Nacional de Concertación Cultural. Secretaría de Cultura de Cali. Corporación Ángeles Somos Observatorio de Infancia y adolescencia, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) Observatorio del Patrimonio de la Universidad de Cartagena.