“Este no era un tema previsible”: Acuacar responde tras anuncio de Dumek Turbay de romper relaciones

La respuesta de Aguas de Cartagena no se hizo esperar luego de que el alcalde Dumek Turbay Paz anunciara, durante la instalación de las sesiones del Concejo Distrital, la intención del Distrito de romper de forma definitiva las relaciones institucionales con la multinacional Veolia, socio operador de la compañía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El gerente de la entidad, John Montoya, defendió la gestión técnica y aseguró que los cortes y bajas presiones que afectan a la ciudad obedecen estrictamente a un fenómeno ambiental originado por factores climáticos extremos.

De acuerdo con el directivo, las elevadas temperaturas y la radiación solar aceleraron de forma atípica la presencia de microalgas en el sistema lagunar del cual se capta el agua cruda. Esta situación técnica obliga a realizar lavados mucho más frecuentes en los filtros y sedimentadores de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Bosque —responsable de abastecer al 90 % de la población—, lo que reduce sustancialmente el ritmo de producción del líquido vital y motivó la implementación de racionamientos diarios sectorizados que impactan al 15 % de los usuarios por jornada.

Montoya enfatizó que la actual crisis responde a dinámicas ambientales imprevistas y no a negligencia operativa, recordando que un episodio similar ya se había registrado en el año 2023.

Al manifestar su plena comprensión por el malestar del mandatario y de la ciudadanía, el gerente recalcó que el Distrito de Cartagena es propietario de la mitad de las acciones de Acuacar, por lo que instó a mantener los espacios de articulación institucional, argumentando que durante 30 años todas las decisiones corporativas se han adoptado bajo un esquema de consenso absoluto.

Para mitigar los efectos de la contingencia y normalizar el suministro, la compañía ejecuta ajustes químicos en el proceso de potabilización y activó boyas ultrasónicas con tecnología holandesa diseñadas para inhibir el desarrollo de las algas en la fuente hídrica.

El reporte técnico de Acuacar estima que la situación podría estabilizarse en un plazo aproximado de quince días, favorecida por el inicio de recientes lluvias en la zona de captación. Asimismo, las directivas confirmaron la aprobación por parte de la Junta Directiva para la construcción de un nuevo módulo de tratamiento en la planta El Bosque con el objetivo de ampliar de forma definitiva su capacidad de respuesta en el mediano plazo.