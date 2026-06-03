Real Cartagena ya tiene rival si derrota a América por copa BetPlay

La Copa BetPlay 2026 continúa tomando forma y los equipos ya tienen claro el recorrido que deberán afrontar en busca del título. En el caso de Real Cartagena, además de estar enfocado en su próximo compromiso frente a América de Cali, ya conoce cuál sería su adversario en la siguiente instancia del torneo en caso de avanzar.

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El conjunto auriverde disputará la fase 1B frente al elenco vallecaucano en una serie que promete emociones por la historia y tradición de ambas instituciones. Sin embargo, la expectativa también se centra en el siguiente escalón de la competencia.

De acuerdo con el cuadro oficial divulgado por la DIMAYOR, el vencedor de la llave entre América y Real Cartagena obtendrá un cupo en los octavos de final, donde deberá enfrentarse a Deportivo Pereira. El equipo matecaña aseguró su clasificación tras finalizar en la primera posición del Grupo D durante la fase 1A.

Para los dirigidos por el profesor Álvaro Hernández, el panorama representa un doble reto. Primero deberán superar a uno de los clubes más importantes del país y, posteriormente, medirse a otro representante de la máxima categoría del fútbol colombiano.

La serie entre cartageneros y caleños se jugará en encuentros de ida y vuelta. El primer compromiso está proyectado para realizarse entre el 22 y 23 de julio en el estadio Pascual Guerrero, mientras que el partido definitivo se disputaría entre el 29 y 30 de julio en el estadio Jaime Morón León, donde Real Cartagena contará con el respaldo de su afición.