FestiGuitarra Session, este sábado 11 de octubre en Cartagena

El Festival Internacional de Guitarra de Cartagena se alista para una noche muy especial con la FestiGuitarra Session, este sábado 11 de octubre, bajo el lema #GuitarrasPorElAgua.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Será una velada cargada de energía, creatividad y sonidos diversos, con la participación de destacadas figuras locales como Gerall, Iván Rhenals & Mambo Band, Simón Olano, Mario Evans & Gnotte, Eduardo Jasbón y los invitados especiales del Festival de Guitarra.

Además, será una experiencia con propósito: un porcentaje de la boletería se destinará a la Fundación Tierra Grata, organización que trabaja por el acceso al agua potable mediante la instalación de filtros en comunidades vulnerables de Cartagena.

Entradas disponibles en Passline. Una oportunidad para disfrutar buena música y apoyar una causa que suena por el agua.

Todo listo para comenzar este jueves

Del 9 al 12 de octubre, Cartagena de Indias se convertirá en la capital de la guitarra con la XII edición del Festival Internacional de Guitarra – FestiGuitarras 2025.

Durante cuatro días, la ciudad amurallada será escenario de conciertos, clases magistrales y encuentros en lugares emblemáticos como el Teatro Adolfo Mejía, el Palacio de la Proclamación, la Iglesia San Pedro Claver, el Museo Histórico de Cartagena (MUHCA), UNIBAC y el Hotel Intercontinental.

El festival reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Daniel Casares, Chip Henderson, Thomas Schilling, John Bass, Thomas Leeb, Yoelys Camargo, Eduardo Jasbón, Plenilunio, Divergente Dúo, Marisa Sardo, Delphín de Música y la Orquesta de Guitarras Adolfo Mejía, en una programación que recorrerá desde lo clásico hasta lo experimental.

“El Festival es un espacio para el encuentro y el crecimiento. Nos inspira ver cómo la guitarra reúne generaciones y estilos, y cómo desde Cartagena podemos seguir impulsando una escena musical abierta, diversa y con propósito”,destacó Claudia Fadul, directora ejecutiva del Festival Internacional de Guitarra.

“Cada edición nos permite explorar nuevas rutas sonoras. Este año celebramos la versatilidad de la guitarra a través de artistas que mezclan tradición y modernidad, invitando al público a vivir un viaje musical auténtico y emocionante”,afirmó Eduardo Jasbón, director artístico del festival.