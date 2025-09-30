Trump da “tres o cuatro días” a Hamás para aceptar el plan propuesto para el cese al fuego en Gaza

Durante la reunión de altos oficiales militares en Estados Unidos, el presidente Donald Trump advirtió que Hamás tendrá “tres o cuatro días” para responder al plan propuesto para el fin del conflicto iniciado con Israel en octubre de 2023.

El lunes, 29 de septiembre, Trump se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para abordar el cese al fuego en Gaza tras el rechazo de la comunidad internacional en la Asamblea General de la ONU, donde once nuevos países reconocieron al Estado de Palestina, en orden a la solución de dos Estados para el fin del conflicto, un plan respaldado por naciones como Francia, Reino Unido o la Liga Árabe.

Cabe recordar que, hace un par de semanas, Naciones Unidas concluyó que Israel está cometiendo un genocidio en los territorios palestinos, siguiendo las investigaciones de una Comisión Internacional Independiente establecida por el Consejo de Derechos Humanos del organismo en 2021.

Tras el encuentro, Trump presentó a la Casa Blanca un plan de 20 puntos que incluye un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes, la entrada de ayuda humanitaria al enclave y la liberación de todos los rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos, algo que exigía abiertamente Israel.

Según el gobernante, “los países árabes lo han aceptado, los países musulmanes lo han aceptado e Israel lo ha aceptado”. De tal forma, presionó a Hamás advirtiendo que, si rechazan la propuesta, EE. UU. dará su “total apoyo” a Israel para que continúe su asedio en la Franja de Gaza.

“Hamás lo hará o no lo hará, y si no lo hace, será un final triste”, agregó el mandatario estadounidense.

A su vez, Netanyahu amenazó que Israel “finalizará el trabajo” en Gaza si el grupo islamista responde de forma negativa al plan.

El plan propuesto por Trump también contempla un gobierno de transición para Gaza, sin la participación de Hamás, tutelado por una “Junta de la Paz” presidida por el propio Trump y con presencia del ex primer ministro británico Tony Blair.

Esto abre la puerta a la posibilidad de negociar la creación de un Estado palestino, algo que Netanyahu ha negado haber acordado con Trump pese a que está escrito en el plan.

Trump dice que sería un “insulto” para EE. UU. que él no reciba el Nobel de la Paz

Por otra parte, el presidente norteamericano dijo que sería un “insulto” para Estados Unidos que él no recibiera el Premio Nobel de la Paz por su supuesto papel en la resolución de varias guerras, haciendo referencia al conflicto de Israel y Hamás en Gaza, pero también a la guerra de Rusia y Ucrania.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Washington y Moscú por alcanzar acuerdos que contribuyan a un cese al conflicto en Europa, no se han dado pasos reales. En cambio, Trump reveló que Estados Unidos desplegó dos submarinos nucleares cerca de territorio ruso, acusando amenazas de este país recientemente.

#MUNDO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que sería un "insulto" para la nación que él no reciba el Premio Nobel de la Paz, aludiendo a su supuesto rol en la resolución de las guerras en el mundo.



En una reunión de altos oficiales militares de EE. UU., Trump… pic.twitter.com/kraqqCrIox — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2025

“¿Recibirás el Premio Nobel?”, se preguntó Trump, y luego se contestó a si mismo: “Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada”. Pero no recibir el galardón “sería un gran insulto para nuestro país”, añadió.