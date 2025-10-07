La historia de los esfuerzos por la paz en Gaza tras dos años de guerra

Durante los dos años de guerra en la Franja de Gaza, la comunidad internacional, Israel y Hamás presentaron planes que no lograron concretar la meta de detener la guerra. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Tras cumplirse dos años de guerra en la Franja de Gaza, los palestinos vuelven a quedar en medio de un plan con el objetivo de acabar la guerra entre Israel y Hamás en su territorio. Esta no es la primera vez que esto ocurre y durante los últimos 24 meses estos esfuerzos se han concentrado en cuatro momentos en los que casi se logra la paz.

Los cuatro momentos en los que casi se logra la paz resultaron fracasando por cuenta de violaciones al acuerdo, falta de voluntad para extenderlo o denuncias de falta de garantías de ambas partes.

Estos fueron los cuatro fracasos en los intentos de paz por Gaza en la guerra de 2 años iniciada el 7 de octubre.

Primer alto al fuego

El primer gran intento por acabar la guerra en la Franja de Gaza ocurrió un mes después del inicio de la guerra. El 24 de noviembre de 2023 comenzó a regir un alto al fuego en el que Catar fue el mediador central.

Inicialmente el cese de ataques era hasta el 28 de noviembre, pero se extendió por dos días más ante el buen ritmo de liberación de secuestrados (por parte de Hamás) y presos (por parte de Israel).

Aunque el objetivo era continuar las liberaciones mientras se mantenía la pausa en los ataques y negociar el fin de las hostilidades, Hamás e Israel denunciaron la violación de la tregua y así fracasó el primer intento por acabar la guerra.

Esfuerzo del Consejo de Seguridad

El 25 de marzo de 2024, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución en la que se pedía un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza durante la celebración del Ramadán, el mes de ayuno, reflexión y comunidad para el mundo musulmán. Esta resolución fue ignorada por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Aunque se insistió en mantener los esfuerzos por detener las agresiones y adelantar negociaciones, Israel lanzó un ataque aéreo en el que asesinó a siete trabajadores humanitarios de la ong World Central Kitchen (WCK).

WCK denunció que Israel conocía la ubicación de los vehículos, que estaban claramente marcados, y aun así los atacó. Israel aseguró que se cometió un error, abrió una ‘investigación independiente’ y resaltó que no se trató de un ataque deliberado.

Planes dispersos

A lo largo del 2024 se registraron distintas propuestas de acuerdo que no lograron llegar a buen término por rechazo del grupo Hamás o del gobierno israelí. Entre estos planes se incluyó:

25 de marzo | Resolución del Consejo de Seguridad en la que se solicitaba un alto al fuego inmediato durante el Ramadán.

Resolución del Consejo de Seguridad en la que se solicitaba un alto al fuego inmediato durante el Ramadán. 6 de mayo | Hamás aceptó un alto al fuego negociado por Egipto y Catar, sin embargo, Israel lo rechazó.

Hamás aceptó un alto al fuego negociado por Egipto y Catar, sin embargo, Israel lo rechazó. 16 de octubre| Joe Biden pidió a Israel poner fin a la guerra en Gaza luego de que el ejército israelí diera de baja a Yahya Sinwar, líder del brazo armado de Hamás.

Estos planes, sumados a otras propuestas que surgieron desde la comunidad internacional, no llegaron a buen término por falta de aprobación de Israel y Hamás.

Segundo alto al fuego

Luego de un 2024 cargado de intentos de alto al fuego para negociar la paz, el 15 de enero se logró un nuevo acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, mediado por Catar y centrado en la liberación de varios secuestrados israelíes por varios presos palestinos.

Este alto al fuego, con una negociación de paz como trasfondo, inició el 19 de enero y luego, el 27 de enero se logró el regreso masivo de palestinos hacia el norte de Gaza, luego de que Israel abriera un corredor humanitario.

Los intercambios continuaron lentamente y el 22 de febrero, cuando Hamás liberó seis israelíes, Israel se negó a liberar 600 presos palestinos.

El 1 de marzo este plan de negociaciones durante la pausa de hostilidades no prosperó dado que Hamás exigía ampliar los puntos clave de la negociación y el gobierno de Benjamin Netanyahu se opuso.