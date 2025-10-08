Israel y Hamás firman primera fase de acuerdo de paz: todos los rehenes serán liberados

Washington (United States), 04/02/2025.- US President Donald J. Trump (R) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a joint press conference in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 04 February 2025. President Trump, who is hosting his first in-person meeting with another world leader since returning to the White House, and Prime Minister Netanyahu are set to discuss the Israeli cease-fire with Hamas, Iran's nuclear program and future arms shipments, among other bilateral issues. EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL / SHAWN THEW / POOL ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz tras el inicio de las conversaciones en Egipto esta semana para poner fin al conflicto en Gaza.

A través de su red, Truth Social, el mandatario aseguró que “todos los rehenes serán liberados muy pronto” y que “Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

Además, Trump afirmó que “todas las partes recibirán un trato justo” y señaló que es un “GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos”.

El presidente agradeció nuevamente a los países mediadores, Qatar, Egipto y Turquía, por su trabajo para “hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes”.

Israel y Hamás acuerdan canje de prisioneros tras suscribirse a la primera fase del plan de Trump

Los mediadores en las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás anunciaron en la televisión egipcia que las delegaciones alcanzaron un acuerdo sobre el intercambio de rehenes y prisioneros, además de la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.

Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal de Egipto, indicó que el entendimiento “fue alcanzado esta noche en todos los términos y mecanismos para implementar la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza”.

Reacciones de Hamás e Israel tras el acuerdo

Entretanto, a través de un comunicado, el grupo islamista Hamás confirmó haber alcanzado un acuerdo con Israel que “estipula el fin de la guerra en Gaza, la retirada de la ocupación, la entrada de ayuda y un intercambio de prisioneros”.

Hamás saludó al pueblo palestino en la Franja de Gaza, Jerusalén y Cisjordania, que “ha demostrado un orgullo, heroísmo y honor sin igual al enfrentarse a los planes de la ocupación fascista que los atentaban contra ellos y sus derechos nacionales”, tal como afirmó la organización yihadista.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dedicó unas palabras a los rehenes que quedan en poder de Hamás en Gaza: “Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”.

Netanyahu informó que convocará al gobierno para aprobar el acuerdo durante el jueves, 9 de octubre, y agradeció al presidente Trump, al igual que a las fuerzas militares israelíes, por “haber llegado a este día”.