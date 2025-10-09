Gobierno busca sumar alcaldes a proceso de paz en Barranquilla

Este jueves 9 de octubre, el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño participó en un espacio con comerciantes de Barranquilla, organizaciones de la sociedad civil, sumado a la academia el que cada uno aportó desde su rol, en la construcción de una ruta que permita acciones concretas de paz urbana en la ciudad.

El profesor Alejandro Blanco, investigador de la Universidad Libre, quien participó en este encuentro destacó la importancia del espacio y señaló que permitió avanzar en la construcción de metodologías de monitoreo y seguimiento a indicadores relacionados con delitos de alto impacto como el homicidio o la extorsión. “Fue un ejercicio de diálogo y de escucha, donde se compartieron ideas para fortalecer los mecanismos de evaluación y análisis”, señaló.

“Se busca fortalecer el músculo institucional”

El profesor también resaltó que uno de los puntos centrales de la reunión fue la intención del Gobierno nacional de vincular a más instituciones y mandatarios locales al proceso de paz.

“Se está vinculando cada vez más instituciones, la idea es robustecer en el ámbito institucional la posibilidad de que los alcaldes de los distintos municipios puedan sumarse. Entiendo que ya hubo primeros acercamientos con distintos alcaldes y alcaldesas y creo que allí podría haber un gran avance”, indicó Blanco.

Diálogos con estructuras criminales

Sobre los avances en los diálogos con estructuras criminales, el investigador aclaró que aún no existen mesas formales con las bandas lideradas por ‘Digno Palomino’ y ‘Alias Castor’.

“Hasta el momento no hay diálogos, lo que hay son acercamientos con una mirada sociojurídica. Se están explorando espacios que podrían derivar en una mesa más adelante”, explicó.

Agregó que el proceso se encuentra en una fase exploratoria, a diferencia de otros escenarios, como el diálogo con el Clan del Golfo, que “ya cuenta con una mesa más robusta”.

¿Cuál es el ambiente entre la Alcaldía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz?

“Es un tema tenso, pero hay avances. Ayer (miércoles) hubo una reunión con el gobernador Eduardo Verano y fue muy positiva. Él celebró la posibilidad de estos encuentros y se espera que den acercamientos con miembros del Distrito”, comentó.

El académico concluyó que estos espacios “son claves para seguir articulando esfuerzos entre el Gobierno, las instituciones y la sociedad civil en la construcción de una paz territorial desde el Caribe”.