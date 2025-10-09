“Ya hay un marco jurídico”: Otty Patiño sobre negociaciones con ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’

Otty Patiño, alto comisionado para la Paz y el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. Foto: Gobernación

Las negociaciones del Gobierno Nacional entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ se enmarcan bajo un marco jurídico que permite que haya avances, así lo confirmó Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, tras una reunión con el Gobernador Eduardo Verano.

“Sí hay un marco jurídico que ya está y lo importante es que ellos entren y comprenden ese marco jurídico”, dijo Patiño en rueda de prensa.

Hay que indicar que ‘Digno Palomino’ y ‘Castor’, máximos jefes de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños, respectivamente, firmaron una tregua que se extiende hasta el próximo 20 de enero, y en donde también se comprometieron con otros compromisos.

Ya hay caracterización de miembros de ‘Los Costeños’

Patiño también confirmó que, a través de información de inteligencia y la Policía Nacional, ya se tiene, por lo menos, la caracterización de los miembros de ‘Los Costeños’, bajo al mando de ‘Castor’.

Por otra parte, indicó que ‘Los Costeños’, fueron caracterizados como una banda criminal de “alto impacto”.

Seguirán las ofensivas

Por su parte, El gobernador Eduardo Verano, fue enfático en señalar que, “mientras se realizan estos acercamientos, la administración departamental continuará fortaleciendo a la Fuerza Pública mediante la entrega de nuevas herramientas tecnológicas, equipos logísticos y apoyo operativo, con el fin de combatir la criminalidad y garantizar la tranquilidad en todo el territorio”.